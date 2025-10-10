Smučarska skakalka Nika Prevc je v prejšnji zimi ubranila veliki kristalni globus in bila dvakrat zlata na svetovnem prvenstvu. Tri pomembne tekme bodo tudi v novi sezoni. Januarja domača na Ljubnem, februarja olimpijske igre v Predazzu kot glavni cilj Prevčeve, konec marca pa bodo v Planici skakalke prvič poletele na letalnici bratov Gorišek.

"Najbolj se ogrevam za olimpijske igre, ker bodo moje prve, potem so pa takoj za njimi poleti v Planici. Tretja pa je domača tekma na Ljubnem, ki mi tudi veliko pomeni," je dejala 20-letna svetovna prvakinja iz Trondheima Nika Prevc. Kot prva doslej je bila zlata na obeh napravah, za povrh ji je pripadlo še srebro tekmi mešanih ekip. Obenem je ob koncu zime na letalnici v Vikersundu z 236metri dosegla nov svetovni rekord. "Letos pa bomo imele priložnost tekmovati na letalnici tudi v Planici. Ker je to domača tekma, mi zelo veliko pomeni in jo tudi komaj čakam."

Slovenska šampionka v smučarskih skokih Nika Prevc komaj čaka na začetek olimpijske sezone 2025/26. FOTO: SZS icon-expand

Sezona poletne velike nagrade se še ni končala, 25. in 26. oktobra bosta zadnji tekmi v nemškem Klingethalu, zimska sezona pa se bo začela v Lillehammerju mesec pozneje. "Sezona bo zelo dolga, malo je razpotegnjena. Ampak mogoče bo pa konec koncev dobro, da v Klingethalu preverimo formo, še preden se zima začne." Kljub temu pa je tekmovalka, ki je prvo tekmo v svetovnem pokalu opravila novembra 2021 kot šestnajstletnica, v prejšnjih dveh sezonah že pripravila za druge na večini tekem nedosegljive mejnike. Ta čas še ne pogleduje proti tekmam.

Nika Prevc se lahko pohvali z imenitnimi rezultati v zadnjih dveh sezonah. FOTO: Profimedia icon-expand

"Zdaj moram najprej narediti še nekaj treningov, ker ne vem še točno, kje sem ta čas. Po spremembah pravil glede dresov je nekoliko drugače kot prej. A meni to zelo ustreza, nekako sem se tudi sprostila in sem zdaj boljše volje. Šele po naslednjih treningih pa bom bolje vedela, kje sem. Čakam še, da pridem na tekme, potem bo lažje reči, kakšna so moja pričakovanja." Odkar je 16. decembra 2023 v Engelbergu zabeležila prvo posamično zmago v svetovnem pokalu, je postala serijska zmagovalka in pričakovanja javnosti so na temelju njenih uspehov zrasla. "Priznam, da me je v zadnjem obdobju vloga favoritinje začela malo obremenjevati in moram poskrbeti, da bom tekmo doživela na drugačen način."

Nika Prevc se zelo veseli, da bo marca prihodnje leto prvič poletela na letalnici bratov Gorišek. FOTO: Profimedia icon-expand