"Najbolj se ogrevam za olimpijske igre, ker bodo moje prve, potem so pa takoj za njimi poleti v Planici. Tretja pa je domača tekma na Ljubnem, ki mi tudi veliko pomeni," je dejala 20-letna svetovna prvakinja iz Trondheima Nika Prevc. Kot prva doslej je bila zlata na obeh napravah, za povrh ji je pripadlo še srebro tekmi mešanih ekip.
Obenem je ob koncu zime na letalnici v Vikersundu z 236metri dosegla nov svetovni rekord. "Letos pa bomo imele priložnost tekmovati na letalnici tudi v Planici. Ker je to domača tekma, mi zelo veliko pomeni in jo tudi komaj čakam."
Sezona poletne velike nagrade se še ni končala, 25. in 26. oktobra bosta zadnji tekmi v nemškem Klingethalu, zimska sezona pa se bo začela v Lillehammerju mesec pozneje. "Sezona bo zelo dolga, malo je razpotegnjena. Ampak mogoče bo pa konec koncev dobro, da v Klingethalu preverimo formo, še preden se zima začne."
Kljub temu pa je tekmovalka, ki je prvo tekmo v svetovnem pokalu opravila novembra 2021 kot šestnajstletnica, v prejšnjih dveh sezonah že pripravila za druge na večini tekem nedosegljive mejnike. Ta čas še ne pogleduje proti tekmam.
"Zdaj moram najprej narediti še nekaj treningov, ker ne vem še točno, kje sem ta čas. Po spremembah pravil glede dresov je nekoliko drugače kot prej. A meni to zelo ustreza, nekako sem se tudi sprostila in sem zdaj boljše volje. Šele po naslednjih treningih pa bom bolje vedela, kje sem. Čakam še, da pridem na tekme, potem bo lažje reči, kakšna so moja pričakovanja."
Odkar je 16. decembra 2023 v Engelbergu zabeležila prvo posamično zmago v svetovnem pokalu, je postala serijska zmagovalka in pričakovanja javnosti so na temelju njenih uspehov zrasla. "Priznam, da me je v zadnjem obdobju vloga favoritinje začela malo obremenjevati in moram poskrbeti, da bom tekmo doživela na drugačen način."
V skupni razvrstitvi poletne velike nagrade na drugem mestu za vodilno Japonko Nozomi Maruyama zaostaja za 50 točk. Bolj kot to tekmovanje jo mika zima. V Predazzu, kjer bodo februarja delili olimpijske medalje, je letos že bila. Septembra so se na tekmah poletne velike nagrade tam huje poškodovale tri skakalke.
"Sama nisem občutila nobene nevarnosti, na tekmi sicer nisem imela ravno dobrega občutka. Ampak ko smo ostali na pripravah, mi je večja naprava postala všeč. Obenem sem mislila, da bom tam bolj začutila olimpijsko vročico, ampak potem sem se nekako zamotila s samimi tekmami in sem nekako pozabila, da sem konec koncev na olimpijskem prizorišču."
Zaradi zdravstvenih težav v slovenski reprezentanci ni Taje Bodlaj in Tine Erzar. "Za obe mi je hudo, še najbolj za Tino, ker vem, kako se ji je vse podrlo, vsi njeni cilji in želje ... Ne zdi se mi pošteno za punco, ki je bila tako zagreta za vse, ampak šele zdaj začneš ceniti, kakšen zaklad imaš, če si zdrav," je sklenila Nika Prevc.
