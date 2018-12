Najbolj vratolomna proga vseh časov: Rahlves presmučal 50-stopinjsko pobočje

Navidez prepadne stene alpskih štiritisočakov so že same po sebi tako alpinistični kot smučarski izziv. A eden najboljših prostih smučarjev Jeremie Heitz in legendarni smukač Daron Rahlves sta dokazala, da so meje možnega še zelo daleč. Na 50-stopinjsko pobočje sta postavila tekmovalno progo in vse skupaj odsmučala v nekaj superveleslalomskih zavojih.