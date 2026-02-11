Najbolje kaže von Allmenu, Hrobat in Čater v ozadju

"Če bosta ponovila vožnji iz smuka in imela še malce več sreče, je Miha Hrobat lahko med deset, Martin Čater pa med 15. S tem bi bil zadovoljen, čeprav je lani Miha že bil tudi na stopničkah," meni glavni trener, ki se ne obremenjuje s postavljavcem proge, meni, da Italijani na progi, ki jo bo postavil Lorenzo Galli, ne bodo imeli nobene prednosti.

"Ponavadi je tako, da, ko želiš s postavitvijo pomagati svojemu tekmovalcu, dosežeš ravno nasproten učinek. To se je zgodilo tudi meni v Copper Mountainu. Mi sicer treniramo z Italijani, precej sodelujemo z njimi, Lorenzo običajno ne postavlja prog naravnost. Zaradi dolgega terena in pravil jo bo moral malo raztegniti, a vseeno ne pričakujem, da bo to krajši smuk. Pričakujem lep superveleslalom," napoveduje Aleš Brezavšček in dodaja, da bi si Hrobat želel bolj odprto, Čater pa bolj zaprto progo.

Brezavščka nekoliko moti, da so olimpijske igre na progi, ki je klasična v svetovnem pokalu. "Ne vem, če je to čisto pravično. Doslej so bile olimpijske igre na novih progah, ki jih tekmovalci niso poznali. Tu pa jo nekateri do potankosti poznajo. Dominik Paris, ki jo je prevozil že neštetokrat, je sigurno v prednosti pred nekaterimi drugimi, čeprav je res, da je decembra drugačna," meni nekdanji tekmovalec.