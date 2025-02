Najboljši na snegu imajo tudi najbolj odštekane frizure na SP

OGLAS

Za smučarsko elito, zbrano na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju, je prvi teden nastopanja. Zelo natančno: opravili so s petimi preizkušnjami od skupno 11. Ne moremo zaključiti, da je končan t. i. teden, namenjen hitrim disciplinam, saj so pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) izpeljali t. i. mešano paralelno ekipno tekmo (zmage so se veselili Italijani), pred tekmovalci v hitrih disciplinah pa je še kombinacijska preizkušnja, sestavljena iz nastopa predstavnika hitrih disciplin in specialista za tehnične discipline.

23-letni Franjo von Allmen je naslov svetovnega prvaka v smuku nadgradil z novo pričesko. FOTO: Profimedia icon-expand

Zagotovo bodo tudi na teh dveh preizkušnjah najvišja mesta napadali Švicarji, z dvema zlatima medaljama, eno srebrno in eno bronasto tudi najuspešnejša smučarska zveza na prvenstvu v Saalbachu. Švicarji pa so edinstveni še po nečem. Ne le, da imajo v Marcu Odermattu vodilnega tekmovalca skupnega seštevka svetovnega pokala, tudi na ženski strani Lara Gut-Behrami in Camile Rast pospešeno lovita vodilno Italijanko Federico Brignone.

Švicarji so poskrbeli za stilsko preobrazbo, ob vrnitvi domov, če ne že v Saalbachu pa bodo po prespani noči skoraj gotovo vsi obiskali frizerja. FOTO: Profimedia icon-expand

A najuspešnejša smučarska dežela na ravni svetovnega pokala je edinstvena še po nečem. Če po naslovu svetovnega prvaka v superveleslalomu, pod katerega se je podpisal najboljši smučar minule zime Odermatt, še niso 'ušpičili' česa spektakularnega, so se za ta korak odločili po smukaški preizkušnji. Svetovni prvak Franjo von Allmen in bronasti Alexis Monney sta se na podelitvi medalj pokazala z novimi pričeskami. Nenavadnimi. Sledil jima je tudi reprezentančni kolega Odermatt, nato pa še vsi drugi člani ekipe hitrih disciplin. Od trenerjev do serviserjev, maserjev in verjetno bo šele v naslednjih dneh znano, kako se je zgodba zaključila, oz. bo dobro vidno v Saalbachu šele danes, saj so imeli v švicarski hiši sinoči veliko razlogov za zadovoljstvo, morda pa je ob nazdravljanju do zgodnjih jutranjih ur na 'frizerski stol' sedel še kdo in ostal brez kakšnega šopa las.

Alexis Monney se je poslovil od dolgih las. FOTO: AP icon-expand