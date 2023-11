'Najtežje je dobro delo s treninga prenesti na tekmo'

Konec tedna se bo v Ruki začela nova sezona svetovnega pokala smučarskega teka. Na Finsko bo odpotoval tudi najboljši slovenski tekač lanske sezone Miha Šimenc. Kot je dejal 27-letnik, predstavlja največji izziv zanj prenesti dobro dela s treninga na tekme.

"Priprave so bile kar zanimive. Imel sem nekaj težav s hrbtom, kar je zagotovo ena stvar, ki me malo bremeni. Ne samo, da spustim tisti teden treninga, ampak me po operaciji tudi psihično malo skrbi, če je vse v redu, ali se spet kaj pripravlja, bo spet prišla bolečina. Toda enostavno se zmeraj poskušam pomiriti, da delam dobro in da je to le nek dejavnik, ki ga moram vzeti zraven," je spomin na priprave osvežil Šimenc. Logatčan je sicer zaradi težav s hrbtom in operacije izpustil celotno sezono 2020/21. Minulo sezono je končal na 73. mestu v skupni razvrstitvi svetovnega pokala, v seštevku sprinta je bil z 203 točkami 34. Sezono je tudi dobro končal, z devetim mestom na sprintu v Lahtiju, s čimer se je približal svoji najboljši uvrstitvi v karieri, sedmemu mestu februarja 2020 v Aareju. Kar se tiče treningov, je z delom zadovoljen. "Velik napredek je bil narejen na klasični strani, recimo soročni poriv, kakšen bo tudi sprint na olimpijskih igrah 2026. To je moj cilj in delamo v smeri proti temu sprintu, izboljšujemo vse elemente. Mislim, da sem naredil velik korak naprej, a seveda je to treba prenesti v tekmo, kar je najtežji del vsega. Treningi so eno, tekme drugo, kjer moraš uskladiti tudi glavo in zdaj se začne še ta del."

icon-expand Miha Šimenc FOTO: Damjan Žibert

Toda treningi niso edini faktor, ki ga mora 27-letni smučarski tekač uskladiti s tekmami. Kot je pojasnil, mora uskladiti tudi družinsko življenje: "Velik faktor pri meni je, da imam tudi družino. Družinsko življenje moram enostavno uskladiti s treningom in tekmami. Dva majhna otroka ti seveda pobereta nekaj energije, ampak tako kot jo pobereta, jo tudi kdaj vrneta nazaj." Kot je dodal, mu lahko dobro ravnotežje med družino in tekmami pomaga in ne bremeni, a pravi, da je biti toliko časa od doma včasih izziv. "To lahko prizna vsak starš, ki je od doma tako kot mi. Toda če navedem primer, da se mi zgodi slaba tekma, sem se včasih o tem sekiral in preveč razmišljal, kaj bo zdaj. Danes lahko pokličem družino, vidim, kaj je v življenju zares pomembno in da ena tekma ni konec sveta." "Na tekmah bo še zmeraj milijon priložnosti, na drugi strani pa me podpira družina in vse skupaj je veliko lažje. Kdaj pa je tudi težko, še posebej zdaj, ko me en mesec ne bo doma, kar zagotovo zame, za ženo in otroka ni najlažje, a je to ena odločitev, ki sem jo sprejel," še pravi Šimenc. V letošnji sezoni smučarskega teka ob svetovnem pokalu in novoletni turneji ne bo večjega tekmovanja, zato se tudi njegovi cilji nekoliko razlikujejo od preostalih. "Meni je že na splošno ta uvod v svetovni pokal pri srcu. Ruka mi je res zelo lepo prizorišče, upam, da ne bo tako mrzlo, kot je bilo v preteklih letih."