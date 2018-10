Največja slovenska aduta v novo sezono z visokim cilji

Najboljši slovenski veleslalomist zadnjih sezon se nadeja napredka v novi zimi, v prejšnji je namreč pokazal in potrdil, da svetovni vrh ni več tako oddaljen. "Najpomembneje v tem trenutku je, da sem zadovoljen s pripravami na novo sezono. Imeli smo odlične pogoje za delo, v zadnjih dveh tednih pa smo vse skupaj še dodatno dvignili na višjo raven v Hintertuxu in na samem prizorišču uvodne tekme v Söldnu," je v ekskluzivnem pogovoru za POP TV uvodoma dejal Žan Kranjec, ki bo po lastnih napovedih v novi sezoni še bolj konkurenčen Marcelu Hirscherju, Henriku Kristoffersenu in druščini.