Velika slovenska priložnost za odličje na SP

Slovenska četverica bo na mešani tekmi lovila prvo medaljo na domačem prvenstvu. Slovenijo bodo zastopali Anže Lanišek, Timi Zajc, ki sta bila v krogu favoritov na sobotni posamični tekmi, a ostala praznih rok, ter Ema Klinec in Nika Križnar. Obe sta nastopili na ekipni tekmi skakalk in skupaj z Majo Vtič in Niko Prevc osvojili četrto mesto.