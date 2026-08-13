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Zimski športi

Besede, ki odmevajo: Delamo na tem, da Kopitar zaigra za Olimpijo

Ljubljana, 13. 08. 2026 17.27 pred 9 urami 2 min branja 19

Avtor:
Lu.M
Anže Kopitar

Do začetka nove hokejske sezone v regionalni ligi ICE nas loči še več kot en mesec, pri Olimpiji pa so že začeli priprave na novo tekmovalno obdobje. Zmaji imajo visoke ambicije, ki jih še potrjujejo besede ljubljanskega napadalca Zacha Boychuka, ki je razkril, da želijo v Ljubljano pripeljati kar Anžeta Kopitarja.

Anže Kopitar
Anže Kopitar
FOTO: AP

Anže Kopitar je pred slabimi štirimi meseci sklenil izredno bogato hokejsko kariero, s katero je v mestu angelov pustil neizbrisljiv pečat. To potrjuje tudi dejstvo, da bodo kralji upokojili njegovo ikonično številko 11, pred domačo dvorano pa bodo zgradili tudi kip, ki bo stal v čast neverjetnemu Slovencu. Naš najboljši hokejist vseh časov se je v pokoj odpravil, da bi lahko več časa posvetil svoji družini, na to pa se ne ozirajo pri ljubljanski Olimpiji, kjer si legendarnega Jeseničana želijo videti v slovenski prestolnici.

Za vrvež je poskrbel napadalec zmajev Zach Boychuk, ki je v svoji oddaji Athlete & Artist Show razkril, da v klubu stremijo k največjemu prestopu v zgodovini slovenskega hokeja: "Želimo si Kopitarja vrniti iz pokoja in pripeljati v Olimpijo. Živi dobrih 40 minut stran od Ljubljane. Če mu bo dolgčas, se nam lahko pridruži decembra ali januarja. Če bi prišel, bi zaradi zanimanja najbrž potrebovali večjo dvorano," je povedal Kanadčan, ki je v nadaljevanju še dodatno podžgal govorice o morebitnem prihodu enega naših najboljših športnikov vseh časov.

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"Delamo na tem, da zaigra za Olimpijo. Res se trudimo. Imamo nekaj fantov, ki so mu blizu in ti mu pošiljajo sporočila in vabila. Mislim, da obstaja možnost, če mu bo dolgčas," je še povedal Boychuk. Prestop legendarnega Jeseničana, ki je v slovenskem državnem prvenstvu nazadnje zaigral leta 2004, v Ljubljano se seveda zdi bolj kot pobožna želja privržencev zeleno-belih. Besede igralca, ki nosi dres Olimpije, pa lahko služijo vsaj kot zrno upanja za vse, ki pesti stiskajo za hokejiste iz prestolnice.

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KOMENTARJI19

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ummax
13. 08. 2026 21.53
To je pa isto možnosti, kot da bi šel v penziji Messi igrat za Real.
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0 0
Endless
13. 08. 2026 21.20
Ta je pa pohitel z prvo aprilsko
Odgovori
+1
1 0
turkiz
13. 08. 2026 21.00
Neverjetno. Hala Tivoli bi bila premajhna. Stožice in na vsaki tekmi bi bilo 10.000 gledalcev . Posebno bi morali biti povabljeni gledalci ki navijajo za Jesenice...združeni smo velikokrat dosegli velike zmage...skupaj bi lahko peli " ne vrag, le sosed bo mejak"
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-1
0 1
Mučenik
13. 08. 2026 20.47
Tale mrk je pa pust vidne posledice......
Odgovori
+0
1 1
Milko-reptilko
13. 08. 2026 20.32
haha verjetno bodo imeli prej mokre sanje :)
Odgovori
+2
2 0
BlameThaGame
13. 08. 2026 20.36
Verjetno imas prav, se pa tu na Koroskem precej govori da naj bi prisel igrati za KAC, naj bi se skupaj z mursakom po tej sezoni ki sledi dejansko skupaj poslovila. lepo bi bilo gledati oba skupaj
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+2
2 0
SpamEx
13. 08. 2026 20.15
Premala dvorana bi bila ima prav
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0 0
JAZsemTI
13. 08. 2026 19.31
Zakaj pa ne bi raje pomagal Jesenicam nazaj na pota stare slave?!
Odgovori
+3
3 0
Hitri Zigi 78
13. 08. 2026 19.09
Ja pa sej danes ni 1. April
Odgovori
+2
2 0
QueenKong
13. 08. 2026 18.51
če to naredi se bo jeklarjem zmešal!
Odgovori
+10
10 0
Fluxx
13. 08. 2026 18.22
Morda bo nekoč kak trener ali svetovalec. Mislim pa da ne bo več igral razen za kšne dobrodelne dogodke.
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+5
5 0
BroNo1
13. 08. 2026 18.17
Če to uspe se gorenarjem odpele……
Odgovori
+9
9 0
Ricinus
13. 08. 2026 18.10
Kopi, uživaj zaslužen počitek! Vseeno to ni ravno neka trim liga, da bi samo malo hodil po tekmah, tudi gostovanj je veliko ..
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+3
3 0
Šestka6
13. 08. 2026 18.01
Raj #rkne kot da za Olimpijo igra
Odgovori
+2
4 2
Fortrajber
13. 08. 2026 17.57
Samo da se članek napiše...
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+5
6 1
wsharky
13. 08. 2026 17.56
in da ga kak madjar, jodlar namerno poškoduje - ne se hecat
Odgovori
+7
7 0
Anion6anion
13. 08. 2026 17.48
Pustite vrhunskega športnika da se častno poslovi. Ne pa ga silit v nekaj kar njegovi karieri ne bo nič doprineslo. Če je pameten bo zavrnil ponudbo
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+15
15 0
bojer
13. 08. 2026 17.37
Če je bilo iskreno o posvečanju družini, potem tu ne bo kakšnega uspeha.
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+15
15 0
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