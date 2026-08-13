Besede, ki odmevajo: Delamo na tem, da Kopitar zaigra za Olimpijo

Anže Kopitar je pred slabimi štirimi meseci sklenil izredno bogato hokejsko kariero, s katero je v mestu angelov pustil neizbrisljiv pečat. To potrjuje tudi dejstvo, da bodo kralji upokojili njegovo ikonično številko 11, pred domačo dvorano pa bodo zgradili tudi kip, ki bo stal v čast neverjetnemu Slovencu. Naš najboljši hokejist vseh časov se je v pokoj odpravil, da bi lahko več časa posvetil svoji družini, na to pa se ne ozirajo pri ljubljanski Olimpiji, kjer si legendarnega Jeseničana želijo videti v slovenski prestolnici.

Za vrvež je poskrbel napadalec zmajev Zach Boychuk, ki je v svoji oddaji Athlete & Artist Show razkril, da v klubu stremijo k največjemu prestopu v zgodovini slovenskega hokeja: "Želimo si Kopitarja vrniti iz pokoja in pripeljati v Olimpijo. Živi dobrih 40 minut stran od Ljubljane. Če mu bo dolgčas, se nam lahko pridruži decembra ali januarja. Če bi prišel, bi zaradi zanimanja najbrž potrebovali večjo dvorano," je povedal Kanadčan, ki je v nadaljevanju še dodatno podžgal govorice o morebitnem prihodu enega naših najboljših športnikov vseh časov.