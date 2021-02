Namesto Hadalina na start superveleslaloma Naraločnik

Po prvotnem sporedu bi morali obe preizkušnji izpeljati v torek, a se je v načrte italijanskih organizatorjev in Mednarodne smučarske zveze vpletla narava, ki je z neugodnimi vremenskimi razmerami in obilnim sneženjem tekmovalni spored obrnila na glavo. Prvi tekmovalni dan bi tako moral biti že v ponedeljek, a bosta na podlagi spremenjenega sporeda uvodni tekmi v četrtek.

Za organizatorji so naporni dnevi in neprespane noči. Novo moško progo z imenom Vrtoglavica (Vertigine), ki so jo pred prvenstvom uporabili zgolj enkrat za italijansko državno prvenstvo, bodo morali še utrditi, da se bodo lahko po njej spustili tekmovalci. Žensko progo, bolj znano s tekem svetovnega pokala, Olympia delle Tofane, na kateri sta že blesteli Slovenki Štuhčeva in Tina Maze, pa so že pred prvenstvom utrdili, a jih čaka odstranjevanje novega snega ter rešitev dileme, kako z mehanizacijo, teptalniki, narediti čim manj škode. Območje Dolomitov je sicer v zadnjih dneh prejelo rekordne količine snega.

V vlogi branilke naslova bo Američanka Mikaela Shiffrin, ki pa v hitrih disciplinah ni tekmovala že več kot eno leto. Srebro v Areju v tej disciplini je osvojila Sofia Goggia, ki bo domače SP v Cortini izpustila zaradi poškodbe. Švicarka Corinne Suterje bila bronasta. Pred Cortino je najbolj dominantna Švicarka Lara Gut-Behrami, ki je dobila zadnje štiri superveleslalome v svetovnem pokalu od petih. Čehinja Ester Ledecka je dobila uvodnega. Prva na startu ženske tekme z začetkom ob 10.45 bo domačinka Marta Bassino. Najboljša Slovenka Štuhčeva je na Švedskem osvojila osmo mesto.

Prvi s starta moške tekme Walder

Prvi na startu moške tekme (13.00) je Avstrijec Christian Walder. Branilec naslova domačin Dominik Paris bo startal kot osmi, Avstrijec Vincent Kriechmayr, ki je dobil zadnji dve preizkušnji v disciplini v svetovnem pokalu, pa kot peti. Aleksander Aamodt-Kilde in Američan Ryan Cochran-Siegle, zmagovalca superveleslalomov v aktualni sezoni svetovnega pokala, sta zaradi poškodb na prisilnem počitku. Je pa na startu zmagovalec uvodnega moškega superveleslaloma Švicar Mauro Caviezel, ki bo nosil startno številko 3. Na SP 2019 je bil s 13. mestom najboljši Slovenec Čater, ki je edini od slovenske četverice tudi končal nastop v cilju.