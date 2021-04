Namesto Velepca Marič?

V kolikor bodo organi panoge biatlon potrdili predloge, bo v naslednji sezoni, kot piše na uradni spletni strani SZS, najboljše slovenske biatlonce vodil dosedanji trener mladinske moške ekipe Janez Marič , ženski del ekipe pa še naprej Andreja Mali . Strelski trener ostaja Ljubo Tomažič , fizioterapevtka Ula Hafner , oba bosta skrbela za moško in žensko ekipo. V moško ekipo A bosta poleg petih fantov iz lanske sezone ( Jakov Fak, Klemen Bauer, Miha Dovžan, Rok Tršan in Aleks Cisar ) vključena še perspektivna mladinca Anton Vidmar in Lovro Planko .

Nova moč bo tudi Urška Poje, ki je lansko leto zaključila tekmovalno kariero, sedaj pa se vrača v vlogi pomočnice trenerja za žensko in moško mladinsko ekipo. "Veseli smo, da je Janez Marič pripravljen prevzeti odgovorno nalogo moškega trenerja A-reprezentance, po tem ko reprezentanco sporazumno zapušča Uroš Velepec. Uroš zapušča ekipo v dobrem stanju, sam pa ostaja vsem na voljo v vlogi strokovnega svetovalca. Hvala Urošu za dobro in pošteno delo ter veliko sreče v nadaljnji trenerski karieri. Janez Marič je kot mladinski trener začel delati v sezoni 2016–17, nabiral izkušnje, pridobil ustrezno izobrazbo in verjamemo, da je prava oseba z znanjem, voljo in karakterjem, da vodi moško ekipo v naslednji sezoni, ki ima vrhunec na olimpijskih igrah v Pekingu in sezonah po tem,"je za uradno spletno stran SZS dejal vodje panoge biatlon Janez Ožbolt.