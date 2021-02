Napoved boja za medalje: Lanišek drugi v kvalifikacijah

Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek je z odliko opravil kvalifikacije za sobotno tekmo na srednji skakalnici svetovnega prvenstva v Oberstdorfu. Skočil je 103 metre in prejel 137,4 točke, prehitel pa ga je zgolj prvi favorit, Norvežan Halvor Egner Granerud, s 105,5 metra in 144,2 točke. Kvalifikacijsko sito pa so uspešno prestali tudi ostali trije Slovenci.

icon-expand Anže Lanišek je največji slovenski moški up za kolajne na letošnjem SP. FOTO: AP Drugi najboljši Slovenec je bil Cene Prevc, ki je s 96,5 metra in 120,5 točke zasedel 20. mesto, Žiga Jelar (94,0/116,4) je bil 27.,Bor Pavlovčič (93,5/115,6) pa 30. Tako bodo na sobotni tekmi, ki se bo začela ob 16.30, nastopili vsi štirje Slovenci. V kvalifikacijah je tretji dosežek uspel Avstrijcu Stefanu Kraftu (101,5/134,4).