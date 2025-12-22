Naraločnik v divjem lovu s časom: nastop na OI (še) ni izgubljen

Nejc Naraločnik je na skoku na smuku v Val Gardeni začutil bolečino v desnem kolenu: "Malo nesrečen dan za mene po eni strani, po drugi pa zelo srečen, ker dobro vem, kaj vse se je že dogajalo na tem skoku. Prvi testi so pokazali, da naj ne bi šlo za poškodbo vezi, grem pa še k našemu zdravniku na nadaljnje preglede, da izključimo poškodbo," je po smuku v Val Gardeni dejal 26-letni Slovenec, po pregledih pa je bilo v taboru naših smukačev manj veselja.
"Sporočamo vam, da je član slovenske smučarske reprezentance Nejc Naraločnik opravil zdravniški pregled V Ljubljani po sobotnem padcu na smuku v Val Gardeni. Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da gre za impresijski zlom zadnjega dela platoja golenice, ki pa ne potrebuje kirurškega zdravljenja. Vezi so cele. Samo celjenje bo trajalo najmanj šest tednov. Strokovna ekipa okoli Nejca bo naredila vse, da se bo na sneg lahko vrnil še v tej sezoni," piše v uradnem sporočilu zan javnost.
