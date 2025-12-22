Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Naraločnik v divjem lovu s časom: nastop na OI (še) ni izgubljen

Ljubljana, 22. 12. 2025 15.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Nejc Naraločnik

Slovenski alpinci, natančneje rečeno tabor smukačev je za lep čas izgubil še enega člana. Po poškodbi Roka Ažnoha, ki je že končal sezono še preden se je ta resno začela in bo tako tudi brez olimpijskega nastopa, je za poldrugi mesec brez belih strmin ostal tudi Nejc Naraločnik, ki se je poškodoval na smuku v Val Gardeni. Slovenca čaka bitka s časom, saj olimpijski nastop naj ne bi bil še izgubljen.

Nejc Naraločnik je na skoku na smuku v Val Gardeni začutil bolečino v desnem kolenu: "Malo nesrečen dan za mene po eni strani, po drugi pa zelo srečen, ker dobro vem, kaj vse se je že dogajalo na tem skoku. Prvi testi so pokazali, da naj ne bi šlo za poškodbo vezi, grem pa še k našemu zdravniku na nadaljnje preglede, da izključimo poškodbo," je po smuku v Val Gardeni dejal 26-letni Slovenec, po pregledih pa je bilo v taboru naših smukačev manj veselja. 

Nejc Naraločnik
Nejc Naraločnik
FOTO: AP

"Sporočamo vam, da je član slovenske smučarske reprezentance Nejc Naraločnik opravil zdravniški pregled V Ljubljani po sobotnem padcu na smuku v Val Gardeni. Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da gre za impresijski zlom zadnjega dela platoja golenice, ki pa ne potrebuje kirurškega zdravljenja. Vezi so cele. Samo celjenje bo trajalo najmanj šest tednov. Strokovna ekipa okoli Nejca bo naredila vse, da se bo na sneg lahko vrnil še v tej sezoni," piše v uradnem sporočilu zan javnost.

alpsko smučanje Nejc Naraločnik

McGrath v slalomu zmagal četrtič v karieri

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih
Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih
zadovoljna
Portal
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
vizita
Portal
To uničuje vaše zdravje
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
cekin
Portal
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Cena zlata do novega rekorda
Cena zlata do novega rekorda
moskisvet
Portal
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Srečo je našla z 22 let mlajšim
Srečo je našla z 22 let mlajšim
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
dominvrt
Portal
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
okusno
Portal
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
voyo
Portal
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420