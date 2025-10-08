'Naš prvi cilj je boljši start v sezono kot lani'

Selektor slovenske skakalne reprezentance Robert Hrgota s svojimi varovanci iz sezone v sezono dosega nove mejnike. Prihajajoča zima ima več vrhuncev, glavni je zagotovo februarja v Predazzu z olimpijskimi igrami v dolini Fiemme. A kot poudarja sredi poletne sezone, je prvi cilj za njegove varovance predvsem boljši start v zimo kot lani.

Robert Hrgota FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Poletni poudarek je bil na tem, da smo obdržali kvote in nas ne bo skrbelo za zimo. Predvsem pa se borimo za četrto kvoto za olimpijske igre, odkar so nam zmanjšali število nastopajočih," je uvodoma o poletnih pripravah na olimpijsko zimo povedal selektor Robert Hrgota.

Sam kot ključno v pripravah na sezono vidi tudi obisk olimpijskega Predazza v polni postavi. "Pomemben je bil preizkus nove olimpijske skakalnice. Čeprav smo imeli nekaj težav, so bili dosežki fantov kar v redu. Predazzo smo zapustili s pozitivnimi občutki. Zdaj imamo pred seboj še dve tekmi poletne sezone, ki sta precej bližje zimi kot ponavadi. Tako bosta že nek pokazatelj forme, ampak jaz bi rekel, da gredo priprave v pravo smer," je menil Hrgota.

Domen Prevc FOTO: Ministrstvo za gospodarstvo turizem in šport icon-expand

"Malo smo morali prilagoditi program priprav, ker gremo po poletnem finalu v Klingentalu čez dobra dva tedna že na sneg. Do Nemčije želimo opraviti bazične priprave do konca. Pomembno je, da pridemo na finale samozavestno," je povedal selektor in dodal, da bodo skakalci do začetka sezone preostale priprave večinoma opravili doma.

Kot glavne težave, zaznane na olimpijskih napravah, je izpostavil prehod čez mizo, višjo nadmorsko višino, kot so je skakalci sicer vajeni, in prehod v letno fazo skoka. "Te stvari moramo še malo 'naštudirati', vendar gre za sodobno skakalnico, podobno ostalim, tako da imam občutek, če boš dobro skakal, boš dober tudi na tej skakalnici." Manjša je bila sicer deležna popravkov takoj po neposrečeni olimpijski generalki, ko so se huje poškodovale tri tuje reprezentantke. "Pri manjši bodo spustili naklon, tako da ni imelo smisla, da bi šli tja nazaj skakat. Na veliki pa bomo šli nekako na navdih, kot smo šli na svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Skušali bomo v tekmovalnem ritmu priti na skakalnico in od tam graditi naprej."

Anže Lanišek FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Kot pravi, njegovi varovanci že ta čas kažejo precej visoko raven skakanja. Dejal je, da kot ekipa delujejo zelo solidno, in želja je, da obdržijo to raven do zime oziroma jo nadgradijo do naslednjih tekem. "Po mojem imajo fantje ta čas kar visoko raven skakanja. Kot vsako sezono lahko tudi tokrat izpostavim Anžeta Laniška, ki zelo dobro deluje in je tudi na zadnjih pripravah pokazal visoko raven skakanja. Veseli me, kako se poleti drži tudi Domen Prevc, saj je ponavadi v tem obdobju neprepoznaven. Letos pa je bil konkurenčen na tekmah. Tako dobro je skakal, da se je uvrstil celo v postavo za superekipno tekmo," je v smehu svetovnega prvaka in rekorderja pohvalil glavni trener.