Peter Prevc po dolgem času na stopničkah: Slovenci tretji na ekipni tekmi v Willingenu

Najboljši smučarji skakalci so ta konec tedna zbrani v Nemčiji, natančneje v Willingenu, kjer je bila izpeljana prva izmed zadnjih treh tekem svetovnega pokala pred svetovnim prvenstvom v Seefeldu. Ekipna tekma je nadomestila odpadlo iz Neustadta v decembru, za Slovenijo pa so nastopili Anže Semenič, Peter Prevc, Jernej Damjan in Timi Zajc . Semenič je kot prvi naš pristal pri 125 metrih, naši pa so po prvi skupini zasedali peto mesto.

Tilen Bartol je na tekmi celinskega pokala v Oberstdorfu osvojil četrto mesto, za stopničkami je zaostal 0,6 točke. Jaka Hvala in Rok Justin sta osvojila 15. in 16. mesto, Žak Mogel in Nejc Dežman sta bila 18. in 19., Andraž Pograjc je bil 22., Cene Prevc pa je ostal izven finalne serije na 36. mestu.

Zelo dober skok je nato uspel Prevcu, ki je s 133.5 metri Slovenijo popeljal pred Norveško na četrto mesto, a prednost je znašala le pol točke. Damjan je s 118 metri kot tretji naš v spremenljivih razmerah povečal prednost pred Norveško na več kot 20 točk. Kot zadnji je za Slovenijo v prvi seriji nastopil Zajc, pristal je pri 130 metrih, naši pa so s 411,1 točkami po prvi seriji zasedali 3. mesto. Pred njimi so bili le Poljaki s 475,0 točkami in Japonci s 430,6 točkami. Nemci so v zadnji skupini padli za naše s 409,8 točkami, peti Avstrijci so imeli 393,6 točk. Finalno serijo je Semenič za Slovence odprl z enako daljavo, kot jo je dosegel v prvi seriji, torej s 125 metri. Po napaki Jukije Sata so Japonci imeli le še točko prednosti, a so bili tretji, saj so jih prehiteli Nemci, vodili so še naprej prepričljivo Poljaki, naši pa so bili torej na četrtem mestu. Prevc je s 130 metri naredil še en dober skok danes, zaostanek za Japonci pa je znašal le še dve desetinki točke. Nemci so imeli že več kot trideset točk prednosti, razred zase pa so bili še naprej Poljaki na prvem mestu. V tretji skupini je Damjan pristal pri 127.5 metrih, napet boj za stopničke pa je začinila Norveška, ki je zamenjala mesto z Avstrijo. Norveška je tako imela 6 desetink prednosti pred našimi na tretjem mestu, Japonci so na petem zaostajali za 3,9 točk za našimi.

V napeti finalni skupini le ena sprememba mesta - Zajc premagal Johanssona