Naslednik Flisarja? Šmid je za las ostal brez nastopov v svetovnem pokalu

Najprej je v Italiji, kjer je nastopal tudi olimpijski prvak Simone Deromedis, prišel do zelo dobrega enajstega mesta. Da je v zaključku sezone Daniel Šmid v odlični formi, pa je dokazal v Avstriji. V izjemni konkurenci je najprej dosegel 5. čas kvalifikacij, z manj kot sekundo zaostanka za najboljšim. V polfinalu je slovenski tekmovalec imel nekaj smole v prerivanjih na progi in je zdrsnil na sedmo mesto.

Zaradi naštetega je bilo prisotnega kar nekaj razočaranja, saj bi že šesto mesto na avstrijskem prvenstvu zadostovalo, da bi slovenski smučar v naslednji sezoni 2026/27 lahko tekmoval na tekmah svetovnega pokala. Sanje mu je odnesel fotofiniš, ki je pokazal, da je Francoz Arthur-Patton Collomb za dlan hitrejši.

Vseeno je za Danielom Šmidom zelo uspešna sezona v kateri ni imel poškodb in je naredil velik rezultatski napredek. Motivacija za trdo delo tako ostaja tudi v prihodnje.