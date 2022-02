Nasmejani Žan Košir se je vrnil v olimpijsko vas

"Vesel in dobre volje se je v olimpijsko vas Džangdžjakov pred slabo uro vselil trikratni dobitnik olimpijske kolajne Žan Košir," so nekaj pred 12. uro po slovenskem času sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Žan Košir, ki je bil pozitiven takoj ob prihodu na Kitajsko, je tako po desetih dneh izolacije znova med preostalimi člani olimpijske reprezentance Slovenije in se že pripravlja na sobotni prvi uradni trening.

Izkušeni slovenski deskar na snegu, ki bi moral na odprtju sicer nositi slovensko zastavo, je prestal proceduro negativnih testov in se sedaj obravnava kot 'bližnji stik'. Po strogem kitajskem režimu ga zdaj čaka sedem dni testiranj dvakrat na dan ter posebne vožnje na treninge in tekmovanja.

Po sedmih dneh in 14 negativnih PCR-testih pa bo znova obravnavan kot 'zdrav' športnik in brez omejitev. Žan ima tako štiri dni časa, da se pripravi na kvalifikacije paralelnega veleslaloma, ki bodo 8. februarja. Koširju se bodo ta dan na progi pridružili tudi Tim Mastnak in Rok Marguč ter Gloria Kotnik v ženski konkurenci.