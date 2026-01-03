Naslovnica
Domačinka iz Crans Montane: nasmešek, a oči rdeče in trak črn

Kranjska Gora, 03. 01. 2026 18.51 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Tina Hacler
Camille Rast na veleslalomu v Kranjski Gori

Čeprav je kristalno vazo dvignila visoko, so bile med igranjem švicarske himne njene oči rdeče in le s težavo je zadrževala solze. "Moj dom je od Crans Montane oddaljen 20 minut. Že kot otrok sem presmučala vse tam, to je moj domači kraj," je za 24ur.com dejala Camille Rast po veleslalomski zmagi v Kranjski Gori, kjer se je poklonila žrtvam novoletne tragedije v tem smučarskem središču.

"Ne vem, kako je biti zdaj doma, ampak zagotovo je zelo grozno, zelo čustveno. Upam, da sem rojakom danes narisala vsaj kakšen nasmešek na obraz," je upajoče dodala švicarska zmagovalka, ko smo spregovorili z njo po podelitveni slovesnosti, na kateri se je med himno jasno videlo, kako komaj zadržuje čustva.

Camille Rast na veleslalomu v Kranjski Gori
Camille Rast na veleslalomu v Kranjski Gori
FOTO: Bobo

Švicarska policija je prav danes sporočila, da so preiskovalci identificirali prve štiri od 40 smrtnih žrtev uničujočega požara na novoletni zabavi v priljubljenem baru Le Constellation v smučarskem letovišču Crans Montana v kantonu Valais.

Preberi še Po požaru v Crans Montani identificirali prve smrtne žrtve

Identificirali so prve posmrtne ostanke, vsi so bili švicarski državljani: šlo je za 21-letnico, 18-letnika, 16-letnega fanta ter 16-letno dekle. Prav toliko je bila ob vstopu v novo leto 2016 stara Camille Rast, nato pa je jeseni istega leta debitirala v svetovnem pokalu. Ognjeni pekel, v katerem žalostne številke umrlih dopolnjuje še 119 poškodovanih, predvsem hudo opečenih, je najvišji davek terjal prav med mladimi.

Camille Rast na veleslalomu v Kranjski Gori
Camille Rast na veleslalomu v Kranjski Gori
FOTO: Luka Kotnik

"To je največja tragedija, kar se je kdaj zgodila v Švici," je Rastova zmajevala z glavo v izjavi za našo spletno stran.

Črn trak na kombinezonu

Prvo vožnjo veleslaloma je začela s številko 1, ki jo je nato v rezultatski tabeli ohranila vse do konca. Rastova je bila sicer šele tretja Švicarka, ki je slavila na ženskih tekmah svetovnega pokala v alpskem smučanju v Sloveniji, nekoč znanih pod imenom mariborska Zlata lisica. To je pred tem uspelo le legendarni Vreni Schneider in Sonji Nef.

Preberi še Rast za zmago dobila dvoboj s Scheib, Bucik Jogan 29.

Ko je pripeljala v cilj, je s prsti oblikovala srce, okoli nadlakti pa je nosila črn trak. V poklon žrtvam in v spomin nepopisni tragediji, ki je prizadela njeno domovino, njen kanton, prav v noči, ki bi morala biti najbolj vesela v letu. V ta spomin je posvetila tudi svojo prvo veleslalomsko zmago v karieri.

Camille Rast na veleslalomu v Kranjski Gori
Camille Rast na veleslalomu v Kranjski Gori
FOTO: Bobo

Za novo leto je ni bilo doma, v zadnjih dneh decembra je nastopila v Semmeringu, kjer se je kar dvakrat zavihtela na zmagovalni oder, nato pa je sledila selitev ženske karavane v Kranjsko Goro.

Veseli zmage, a žalostni v srcu

Doma ni bilo niti Vinke Egler, rojene Dalmatinke, ki si je novo življenje ustvarila v nemško govorečem delu Švice, ta je njen dom že 49 let. V Kranjsko Goro je prišla na počitnice, z možem pa sta ogled tekme pod Vitrancem načrtovala zaradi Wendy Holdener, saj so v Švici sosedje, prijateljujeta tudi z njenimi starši.

Vinka Egler s švicarsko zastavo na tribuni
Vinka Egler s švicarsko zastavo na tribuni
FOTO: 24ur.com

Sredi dopustniške ležernosti pa je odjeknila žalostna novica od doma. "Grozljivo, Camille Rast prihaja prav iz tega kantona, kjer se je to zgodilo. Že nam je grozno, sploh si ne morem predstavljati, kako se počuti ona. Veseli smo, da je zmagala, ampak boli v duši. Vse te tragične usode mladih ljudi," se drži za glavo tudi ona.

Tragedija na znanem prizorišču tekem

Tudi Crans Montana je uveljavljeno prizorišče tekem za svetovni pokal. Poleg legendarnega svetovnega prvenstva v alpskem smučanju leta 1987, kjer se je kar s tremi medaljami okitila tudi naša Mateja Svet, je bilo na pobočjih kantona Valais na jugu Švice organiziranih več kot 70 tekmovalnih dogodkov, začenši s prvim smukom v zgodovini alpskega smučanja, ki nosi letnico 1911.

Tekmovalna arena v Crans Montani
Tekmovalna arena v Crans Montani
FOTO: AP

Crans Montana je bila izbrana tudi za gostiteljico naslednjega svetovnega prvenstva, ki bo v prvih dveh tednih februarja 2027.

Idilična Crans Montana se je spremenila v prizorišče tragedije
Idilična Crans Montana se je spremenila v prizorišče tragedije
FOTO: AP

Crans Montana, ki se lahko pohvali z več kot 140 kilometri prog, s svojimi lesenimi hišami v alpskem slogu velja za mondeno počitniško destinacijo, ki jo obiskujejo številne znane osebnosti. Tam poleg Švicarjev počitnikujejo tudi številni tuji turisti. Med prazniki je kraj običajno polno zaseden, tako je bilo tudi letos, zato je tamkajšnja policija, ki se še vedno trudi z identifikacijo žrtev in najteže poškodovanih, že potrdila, da bo črn trak ovil tudi druge države.

