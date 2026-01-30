Naslovnica
Zimski športi

Nastop Lindsey Vonn na olimpijskih igrah pod vprašajem

Crans Montana, 30. 01. 2026 15.13 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Lindsey Vonn

Ženski smuk za svetovni pokal v Crans Montani, le dober teden pred olimpijskimi igrami, se je končal z odpovedjo po popolni katastrofi. Tekmo so morali prekiniti in nato odpovedati, potem ko je ciljno črto prečkalo le šest tekmovalk, trojica je padla. Pa grdem padcu Lindsey Vonn so se pojavili dvomi o olimpijskem nastopu ameriške šampionke.

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn
FOTO: AP

Tekmovalna žirija je bila po hudih padcih Avstrijke Nine Ortlieb, Norvežanke Marte Monsen in Lindsey Vonn na neravni progi v slabi vidljivosti prisiljena tekmo eno uro po začetku odpovedati. Slabo pripravljena proga, posledica obilnega sneženja, je prinesla številna kritična razmišljanja o zgoščenem urniku ravno pred olimpijskim vrhuncem sezone v Cortini d'Ampezzo, na igrah v Italiji od 6. do 22. februarja.

Norvežanko Monsen so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, ameriška zvezdnica Vonn pa je po padcu tožila zaradi bolečine v kolenu. Ortlieb je dejala, da se je "izmazala z modrico pod očesom".

Avstrijska tekmovalka iz Predarlskega je v izjavi za Eurosport pojasnila, da je hvaležna, da se razen modrice ni zgodilo nič resnega. Vonn je po padcu sprva mirno obležala, potem ko se je nerodno s smučmi zapletla v zaščitno mrežo ob progi.

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn
FOTO: Profimedia

Američanka je na koncu odsmučala po gori in vidno preizkušala levo koleno. Njene olimpijske sanje bi lahko bile ogrožene. Enainštiridesetletnico so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, so sporočili iz njene ekipe.

"Zdaj je na pregledu," je pojasnil trener Aksel Lund Svindal, nekdanji norveški smukaški as, ki je poročal o bolečinah, ki jih je Vonn po padcu začutila v levi nogi in kolenu.

Ortlieb, najhitrejša na edinem treningu v sredo, je po samo 20 sekundah na skrajšani progi, s štartno številko ena, trčila v varnostno mrežo. Zdelo se je, da ni poškodovana.

"Bogu hvala, da sem tokrat zadela mrežo pod dobrim kotom. Zračna blazina se je takoj sprožila," je 29-letnica povedala za avstrijsko radiotelevizijo ORF.

Odpovedan tudi prvi trening smuka za moške v Crans-Montani

"Smučka ni videti več več dobro, je zlomljena, kar kaže, kakšnim silam smo izpostavljene," je dejala Ortlieb. "Najpomembneje je, da sem zdrava. Po takšnem padcu te lahko le še odpeljejo s helikopterjem."

Helikopter so kmalu zatem poklicali na pomoč. Monsen, ki je startala tretja, je grdo padla. Prepeljati so jo morali s sanmi in nato naprej v dolino s helikopterjem.

Tudi Vonn s startno številko šest je doživela padec na istem mestu kot Ortlieb. Devet dni pred olimpijskim smukom v Cortini najboljša smučarka te zime in favoritka za zlato medaljo zdaj nestrpno pričakuje novice o stanju poškodbe. "Cortina je bila glavni cilj, zato upamo, da bo lahko tekmovala. Sicer bi bila res škoda," je dejal Svindal, izjave trenerja Američanke povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn
FOTO: Profimedia
Prekinitev smuka v Švici: 'Varnost tekmovalk je glavna prioriteta'

"Če bo zdaj vsega konec, bo to brutalen šok," je dodal Patrick Riml, ki je zadolžen za smučarske zvezde, ki jih podpira globalni proizvajalec pijač Red Bull.

Vonn se je vrnila v svetovni pokal po petletni odsotnosti. Normalno je tekmovala in dosegala vidne uspehe, brez kakršnih koli bolečin in težav z delno zamenjanim umetnim desnim kolenom. Zimske igre so zadnji večji cilj 41-letnice. Letos je Vonn že zmagala na dveh smukaških tekmah. V posebnem smukaškem seštevku svetovnega pokala prepričljivo vodi.

