Nastop Lindsey Vonn na olimpijskih igrah pod vprašajem

Lindsey Vonn FOTO: AP

Tekmovalna žirija je bila po hudih padcih Avstrijke Nine Ortlieb, Norvežanke Marte Monsen in Lindsey Vonn na neravni progi v slabi vidljivosti prisiljena tekmo eno uro po začetku odpovedati. Slabo pripravljena proga, posledica obilnega sneženja, je prinesla številna kritična razmišljanja o zgoščenem urniku ravno pred olimpijskim vrhuncem sezone v Cortini d'Ampezzo, na igrah v Italiji od 6. do 22. februarja. Norvežanko Monsen so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, ameriška zvezdnica Vonn pa je po padcu tožila zaradi bolečine v kolenu. Ortlieb je dejala, da se je "izmazala z modrico pod očesom". Avstrijska tekmovalka iz Predarlskega je v izjavi za Eurosport pojasnila, da je hvaležna, da se razen modrice ni zgodilo nič resnega. Vonn je po padcu sprva mirno obležala, potem ko se je nerodno s smučmi zapletla v zaščitno mrežo ob progi.

Lindsey Vonn FOTO: Profimedia

Američanka je na koncu odsmučala po gori in vidno preizkušala levo koleno. Njene olimpijske sanje bi lahko bile ogrožene. Enainštiridesetletnico so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, so sporočili iz njene ekipe. "Zdaj je na pregledu," je pojasnil trener Aksel Lund Svindal, nekdanji norveški smukaški as, ki je poročal o bolečinah, ki jih je Vonn po padcu začutila v levi nogi in kolenu. Ortlieb, najhitrejša na edinem treningu v sredo, je po samo 20 sekundah na skrajšani progi, s štartno številko ena, trčila v varnostno mrežo. Zdelo se je, da ni poškodovana. "Bogu hvala, da sem tokrat zadela mrežo pod dobrim kotom. Zračna blazina se je takoj sprožila," je 29-letnica povedala za avstrijsko radiotelevizijo ORF.

"Smučka ni videti več več dobro, je zlomljena, kar kaže, kakšnim silam smo izpostavljene," je dejala Ortlieb. "Najpomembneje je, da sem zdrava. Po takšnem padcu te lahko le še odpeljejo s helikopterjem." Helikopter so kmalu zatem poklicali na pomoč. Monsen, ki je startala tretja, je grdo padla. Prepeljati so jo morali s sanmi in nato naprej v dolino s helikopterjem. Tudi Vonn s startno številko šest je doživela padec na istem mestu kot Ortlieb. Devet dni pred olimpijskim smukom v Cortini najboljša smučarka te zime in favoritka za zlato medaljo zdaj nestrpno pričakuje novice o stanju poškodbe. "Cortina je bila glavni cilj, zato upamo, da bo lahko tekmovala. Sicer bi bila res škoda," je dejal Svindal, izjave trenerja Američanke povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Lindsey Vonn FOTO: Profimedia