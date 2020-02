Nastop Shiffrinove na Zlati lisici še visi v zraku

Naslednje ženske tekme so v Garmisch-Partenkirchnu, kjer bosta konec tedna na sporedu smuk in superveleslalom, nato pa sledita slalom in veleslalom za Zlato lisico v Mariboru.

"Mikaela bo predvidoma ostala v Koloradu in za zdaj še ni znano, kdaj se bo vrnila v svetovni pokal," so v izjavi za javnost sporočili iz Ameriške smučarske zveze (USST).

Nenadna smrt prekinila lov na Stenmarka

Jeff Shiffrin, po poklicu anestezist, je v nedeljo nenadno preminil. Skupaj s soprogo Eileenje več let močno podpiral vzpon svoje hčerke v svetovnem pokalu alpskega smučanja. Komaj 24-letna ameriška smučarka si je v svetovnem pokalu priborila 66 zmag, nazadnje je zmagala na smuku in superveleslalomu v Banskem.

Shiffrinova tako je na dobri poti, da po 40 letih zruši "večni" rekord slovitega Šveda Ingemarja Stenmarka, ki se je na najvišjo stopničko zmagovalnega odra v belem cirkusu zavihtel 86-krat. Shiffrinova to zimo lovi četrto zaporedno zmago v skupni razvrstitvi svetovnega pokala. Ob tem je tudi na vrhu slalomskega seštevka pokala ter v "top 3" v smuku, superveleslalomu in veleslalomu.