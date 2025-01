Nataša Bokal še drugič zbolela za rakom

Zdravstvene težave jo žal spremljajo tudi po koncu profesionalne kariere, ko se je posvetila trenerski službi. Prvič se je z rakom uspešno borila pred šestimi leti, a se je znova vrnil. "Že pred šestimi leti sem bila operirana in prestala zdravljenje s kemoterapijo. Zdaj se je ponovilo in trenutno sem spet na kemoterapijah. Pred šestimi leti sem bila operirana na rodilih, zdaj se je rak ponovil na drugih mestih, en zasevek tudi na pljučih," je razkrila in nato dodala: "Saj se zdaj manjša, ampak ni še konec terapij. Razen tega, da nimam las, se dobro počutim."

Kot pravi, si v letu 2025, ko bo nadaljevala s kemoterapijami, želi predvsem ozdraviti. "Upam, da se to neha," je še povedala v intervjuju za Lady.