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Zimski športi

'Naučil sem se, da se ti mora za uspeh poklopiti veliko stvari'

Ljubljana, 08. 09. 2026 09.49 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Novinarska konferenca smučarskih skakalcev in skakalk

Domen Prevc se po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti kot jih osvajati. "Grem v lov na nove uspehe," je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik.

"Naučil sem se, da se ti mora za uspeh poklopiti veliko stvari. Pomembna bo oprema, koliko bodo napredovali tekmeci, svoje naredi tudi sreča. Osebno se mi ne zdi, da mi bo zdaj težje," je uvodoma pojasnil Domen Prevc.

"Velikokrat se govori, da je težje braniti prvo mesto kot napadati iz ozadja, jaz pa imam glede tega drugačno mnenje. Na svoji strani imam rezultate, podatke in statistiko. Zakaj ne bi nadaljeval v tem slogu? Mislim, da moraš imeti takšen pristop. Grem naprej v lov na nove uspehe."

Domen Prevc se zaveda, da je veliko težje braniti lovorike kot jih napadati.
Domen Prevc se zaveda, da je veliko težje braniti lovorike kot jih napadati.
FOTO: Damjan Žibert

Prevc je imel po koncu sezone veliko tudi sponzorskih obveznosti, vendar poudarja, da to počne z veseljem in ga te za zdaj ne obremenjujejo. "Bilo je kar pestro. Jaz si sam naložim malo več dela, več dejavnosti, ampak priznam, da mi je to lepo. Zdaj je treba do konca izpiliti načrte, ki smo si jih zastavili že aprila," je dejal Prevc in dodal, da je najpomembneje predvsem to, da šport vedno ostane v ospredju.

"Pomembno je, da znaš te stvari ločiti in se z njimi ne obremenjuješ preveč. Da je fokus še vedno na skokih in na poti, ki te je pripeljala do uspehov. Bilo je res veliko dogajanja, ampak meni je tako všeč." Kot je povedal na novinarski konferenci, mu je starejši brat Peter Prevc dal dober nasvet: "Pomembno je, da si iskren in realen do sebe, da veš, kaj počneš, ter da zaupaš ljudem okoli sebe. To so stvari, ki se jih moraš držati. Nevarno je, če začneš razmišljati, da vse veš in vse znaš."

"Naučil sem se, da se ti mora za uspeh poklopiti veliko stvari," pred novo tekmovalno sezono pravi najboljši smučarski skakalec lanske zime Domen Prevc.
"Naučil sem se, da se ti mora za uspeh poklopiti veliko stvari," pred novo tekmovalno sezono pravi najboljši smučarski skakalec lanske zime Domen Prevc.
FOTO: Damjan Žibert

Z napredkom na skakalnici je - čeprav je do zime 12 tednov - za zdaj zadovoljen. "Že aprila smo naredili načrt, kaj je treba izboljšati, na čem graditi, tudi glede opreme. Od naslednje sezone se od mene brez dvoma veliko pričakuje, tudi sam imam visoka pričakovanja. Za zdaj smo dobro zastavili," je dodal 27-letnik. "Trenerji bi mojo trenutno pripravljenost ocenili nekje s 3 ali 4. Predvsem mi je všeč, da počasi sestavljam tisto, kar si želim. Tudi pri opremi je napredek takšen, kot sem si ga želel. Kar smo izboljšali na fizični ravni, moramo prenesti še na skakalnico. Mislim, da bo potem res užitek skakati."

Glede opreme je šel že takoj po finalu minule sezone v Planici k proizvajalcu Petru Slatnarju. "Takrat je šlo za debato, ki je trajala šest ur, k njemu hodim celo poletje. Skakalci ves čas iščemo malenkosti. Sam grem centimeter po centimeter, na koncu pa se vse to nabere. Ne treniraš samo na skakalnici, ampak tudi takrat, ko debatiraš, razmišljaš in ugotavljaš, kaj bi se dalo storiti bolje. Imamo veliko srečo, da imamo s Slatnarjem zelo dober razvoj smuči, okovja in čevljev. To je privilegij, ki ga cenim," je pojasnil.

Domen Prevc je v lanski sezoni osvojil vse, kar se je osvojiti dalo.
Domen Prevc je v lanski sezoni osvojil vse, kar se je osvojiti dalo.
FOTO: Damjan Žibert

Glede tehnike pa si želi izboljšati odskok in položaj takoj po odskoku z mize: "Cilj je, da bo izkoristek pritiska z mize še boljši, da bom zadržal hitrost ven iz mize. Še vedno lahko izboljšam, da bom lahko tudi pri manjših hitrostih in slabšem vetru čim bolje izkoristil položaj v zraku. Startna moč in eksplozivnost sta se že izboljšali." Poleti pa ni le treniral in iskal izboljšav pri opremi. Posebej sta mu v spominu ostala obisk Red Bullovega hangarja, ta bo bržkone sponzor tudi na njegovi čeladi, ter proslava ob dnevu državnosti.

V začetku avgusta pa je v okviru dobrodelne prireditve Pogi Challenge spoznal tudi kolesarskega asa Tadeja Pogačarja. "Pogačar mi je všeč. Ko sem ga nekoliko bolje spoznal in sva se začela pogovarjati, sem ugotovil, kako sva si podobna in podobno razmišljava. Tudi pristop imava v marsičem podoben. Odlično," je dejal Prevc in razkril, da sta se zmenila, da se enkrat dobita za pogovor tudi v tujini.

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