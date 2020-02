Navijači Kraljev prišli na račun: videli so zmago, pretep in dve Kopitarjevi podaji

Za kralje iz Kalifornije, ki so prekinili niz petih porazov, so sicer gole dosegli Kurtis MacDermid, Jeff Carter, Austin Wagner, Sean Walker in Tyler Toffoli. Pri poražencih je Elias Lindholm zadel dvakrat, Mikael Backlund pa enkrat."Seveda sem zadovoljen, Igrali smo dobro, bili smo bolj kreativni. Vedeli smo, da je njihova obrambna linija oslabljena, zato smo skušali nanjo čim bolj pritiskati. Mislim, da nam je uspelo to nekajkrat izkoristiti. Skoraj vsaka naša peterka je našla pot do gola, in ko ti to uspe, imaš velike možnosti za zmago v tej ligi," je po tekmi za lakingsinsider.com dejal trener Kraljev Todd McLelllan.

Kapetan moštva Anže Kopitar je v statistiko vpisal dve točki (dve podaji), štirikrat je streljal na gol v slabih 20 minutah igre. Kopitar, ki je podal ob prvem in zadnjem golu Los Angelesa, je doslej zbral 49 točk za 17 golov in 32 podaj in je na 36. mestu lestvice hokejistov. Gledalci so prišli tudi na račun ob pretepu Milana Lucica, nekdanjega igralca Kraljev in MacDermida.