ZOI 2026
Zimski športi

'Ne bom več tekmoval, če bom moral jesti kruh in salamo'

Livigno, 09. 02. 2026 13.42

Avtor:
STA
Žan Košir

Najuspešnejši slovenski deskar Žan Košir, dobitnik treh olimpijskih kolajn, ki je v Livignu nastopil na svojih petih olimpijskih igrah, zelo pesimistično gleda na prihodnost slovenskega deskanja. Tudi zaradi nesrečne izgube kolajne Tima Mastnaka, saj bi lahko odličje v deskarsko blagajno prineslo kaj denarja, potrebnega za normalno delovanje.

Žan Košir
Žan Košir
FOTO: AP

Žan Košir je razočaran predvsem zaradi razdelitve denarja, tekmovalci v štiričlanski ekipi namreč ne dobijo enakega zneska, kar povzroča nesoglasja in slabo vzdušje. Po njegovem mnenju ekipa ni homogena, kot je bila takrat, ko so bili v njej Izidor Šušteršič, Rok Flander, trener, serviser.

"Denar se deli po interesu posameznikov, ne pa po interesu ekipe, tako kot je to v drugih reprezentancah, ki trenirajo skupaj. Deli se na podlagi kategorizacije, jaz je na žalost nimam. Nekateri nočejo trenirati z ekipo, denar pa hočejo imeti zase. A tako po mojem mnenju ne gre," je nad stanjem v ekipi razočaran Košir.

Žan Košir
Žan Košir
FOTO: Luka Kotnik

"V vodstvu našega športa so zraven ljudje, ki si tega ne zaslužijo. Sramota je, da nekdo iz deskarskih krogov, ki na poti na novinarsko konferenco našteva favorite, pri tem ne omenja nas. Mi bi morali imeti maksimalno podporo, ni pa je imel pred zaključnimi vožnjami niti Tim. Ne vem, če se kdo zaveda, da je brez kolajne naše deskanje končano," je po svojem olimpijskem nastopu novinarjem razlagal 41-letni Tržičan, ki je poleti izgubil dva meseca treninga, zaradi pomanjkanja denarja pa tudi ni nastopil na prvih tekmah svetovnega pokala.

"Lahko sem srečen, da sem po vseh pripetljajih poleti in na začetku sezone spet prišel zraven. Dvanajsto mesto je sicer moj najslabši dosežek, a sem se s tekmeci enakovredno boril, na kar sem ponosen. Trdim, da je moja oprema še vedno najhitrejša, žal pa nisem imel dovolj časa, da se nanjo dovolj navadim. Menim, da sem lahko še vedno pri vrhu, to bom poskusil dokazati do konca sezone. Če bom na naslednjih tekmah sploh nastopil, trenutno ne vem, koliko denarja nam je sploh ostalo," o prihodnosti razmišlja najstarejši član slovenske reprezentance.

Žan Košir
Žan Košir
FOTO: Profimedia

Za zdaj pa še ni razmišljal, ali bo nadaljeval kariero tudi po sezoni in bo po vzoru uspešnega 45-letnega Italijana Rolanda Fischnallerja ali Avstrijca Andreasa Prommeggerja poskušal priti do še enih olimpijskih iger.

"Jaz bi bil za to, še lahko, to tudi tukaj nekateri dokazujejo. A hočem biti spoštovan. Ne bom povedal, v kakšni sobi tukaj spim, za trikratnega olimpijskega medalista je to približno tako, kot da bi ga dali v hlev. Pa še francoski novinarji so me s svojo glasnostjo zbujali ponoči. Če Slovenija nima denarja za šport, ne vem ... Ne bom več tekmoval, če bom moral jesti kruh in salamo, pa spati nekje, kjer ni spodobno za človeka," je nad bivalnimi razmerami v Livignu ogorčen slovenski deskar.

Košir, ki so ga v Livignu spremljali partnerica in otroka, je priznal, da mu olimpijska medalja razen v gmotnem smislu ne pomeni več veliko, želi predvsem uživati in kazati vožnje, kot jih zna. "Medalja mi ne pomeni več to, kar mi je, meni prinese samo boljšo ekonomsko računico. Jaz medalje ne potrebujem, da sem srečen in zadovoljen. Sem v drugem življenjskem obdobju, moje medalje so zdaj med gledalci," je še zatrdil Košir.

deskanje na snegu zoi 2026 žan košir

'Škoda, da je padec Vonnove zasenčil vse drugo'

'Škoda, da je padec Vonnove zasenčil vse drugo'

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BR1AF
09. 02. 2026 15.39
Tudi Jure Košir je izjavil ,da trenira zase in ga boli za ostalo...od takrat ga nisem več gledal...Čist drugače kot v času Križaja,M.Svet,Kuralta,pokojnega Roka P...Takrat je odpadu pouk in smo vsi gledal tekmo in to kar v učilnicah...
Odgovori
0 0
AshBurton
09. 02. 2026 15.37
Eh ne...dej se 10let hodi na izlete na tuj racun in zaziraj denar mladim👌💪💪💪!Drugac pa clovek tvoje 3medalje iz OI so bile pozabljene 2dni po igrah,deskanje na snegu spremlja 34 ljudi na svetu in zal celo zivljenje ne bos mogu zivet na ta racun!!!
Odgovori
+1
2 1
kunccix
09. 02. 2026 15.39
To pravite vi, ki vam v kleti dovolijo gledati samo noro24
Odgovori
0 0
Mukec
09. 02. 2026 15.36
Vsak ni Domen Prevc.
Odgovori
+0
1 1
kunccix
09. 02. 2026 15.36
Žal tako deluje naša država zadnjih 10let…. in to na vseh področjih. Politika se vmešava in nastavlja svoje ljudi po vseh mogočih resorjih, tako ekonomskih kot športnih….. okupirani smo s korupcijo na vseh nivojih
Odgovori
+1
1 0
polnjenapaprika
09. 02. 2026 15.36
ne potrebujemo te
Odgovori
+1
1 0
Nevs
09. 02. 2026 15.35
Ko ti medalija ne pomeni več nič in želiš tekmovati zgolj še za to da to delaš kot zaposlitev, to pomeni le eno, da si v zrelih letih in je čas za kaj drugega.
Odgovori
+1
1 0
Borec21
09. 02. 2026 15.32
Pejte se tenis da boste vidl ta šit...
Odgovori
0 0
energetik10
09. 02. 2026 15.31
vsak verjetno trenira sport, ki mu je vsec. In to je prav. ni pa nujno da imamo vsi se sporte radi. ce deskanje ni rentabilno, je pac tako. ce ni denarja ni denarja. v fuzbalu se zapirajo klubi, basket je na skrge, zimski sporti brez skakalcev ni kaj pokazat…
Odgovori
+2
2 0
Oliguma
09. 02. 2026 15.30
Če bi smučarska zveza funkcjonirala.. bi ti doma po TV gledal..igre.
Odgovori
+3
5 2
Petarda10
09. 02. 2026 15.22
Pojdi domov turist
Odgovori
+1
2 1
progresivnidaveknastanovanja
09. 02. 2026 15.20
Sej mi si na delo tud prnesemo svojo hrano. :) Bode Miller je pa tako hodil s kamperjem naokrog in sam kuhal.
Odgovori
+4
5 1
muri67a
09. 02. 2026 15.18
Res je, kar govori. Ampak, da mora tekmovati, pa je čisto sam kriv. Da ima vsak svojo ekipo, s svojim trenerjem, zato smo prisli tako daleč. Že vsak zase misli, ki ulovi kako boljšo uvrstitev, da je najmanj Tina Maze.
Odgovori
+4
4 0
Amor Fati
09. 02. 2026 15.18
Slovenski šport je dejansko katastrofa. Velika katastrofa. Problem je v tem, da nekatere športne zveze to zelo dobro prikrivajo. Pri koritu so žal ljudje, ki ga nikakor nočejo zapustiti. Lep primer takšnega delovanja je Košarkarska Zveza Slovenije, ki je polna nesposobnežev. Pravih nesposobnežev. Sicer pa, samo poglejte Rokometno Zvezo, kako zelo nizko je padla in kako nizko pada še zdaj. Namesto, da bi se finančna situacija popravila, se kljub žrtvovanju nekaterih posameznikov še vedno slabša. Nogometna je pa itak polna samih odsluženih nogometašev in samovsečnežev. Če bi bila situacija drugačna, bi bili drugačni tudi rezultati. Ker je pa vsako leto ista, pa ne morejo biti.
Odgovori
+1
2 1
sivabrada
09. 02. 2026 15.11
Pa ja ne misli tekmovat do 60tega ?
Odgovori
+2
3 1
Uporabnik1524197
09. 02. 2026 15.10
A ga kdo sili, da še tekmuje? Do 41. leta je očitno čisto fajn živel na račun športa. Navadni smrtniki imamo pri teh letih že 15-20 let službe za sabo.
Odgovori
+7
9 2
Gutenberg
09. 02. 2026 15.11
Saj imajo formalno zaposlitev v vojski ali policiji, da jim leta tečejo.
Odgovori
+7
7 0
V SHESHELJ
09. 02. 2026 15.09
A bi mogoče steak? Rit presrana, za druge uredu, za tebe ne, al kako?
Odgovori
-4
3 7
Gutenberg
09. 02. 2026 15.07
Kruh pa salama je še v redu. Če bi moral otepati samo zelje in repo, potem bi se moral zamisliti. Pri 41ih pa naj se loti kakšne konkretne stvari ali pa naj se na polno aktivira v policiji. Res ima tri olimpijske kolajne, ampak to pri nas ne pomeni brezskrbnega življenja, smo premajhni ...
Odgovori
+1
4 3
Mean Cat
09. 02. 2026 15.03
na OI 2030......tko neu vec te discipline
Odgovori
+5
6 1
BtpS
09. 02. 2026 14.55
.Pa kaj slovencem ni jasno, tam kjer je Bobinac, tam zelo slabo kaže. Poglejte kaj je naredil z Gorenjem.
Odgovori
+13
13 0
Mean Cat
09. 02. 2026 15.03
Vazn je pa to ..... da se svaljka po dolomitih.....
Odgovori
+4
5 1
Kimberley Echo
09. 02. 2026 15.05
Je pa zanimivo, da je Vitez nacionalnega reda za zasluge republike Francije.
Odgovori
+2
2 0
Mean Cat
09. 02. 2026 15.28
verjetno ni blo za đabe
Odgovori
0 0
muri67a
09. 02. 2026 15.32
Takih je v smučariji ogromno. Razni Pesjaki, Mehi, ...
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
09. 02. 2026 14.53
Nastopa v športu,ki ga nihče ne gleda in nikogar ne zanima.
Odgovori
+2
7 5
bibaleze
