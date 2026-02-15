Naslovnica
Zimski športi

'Ne, ne, ne!', Raimund v besednem dvoboju s slovenskimi navijači

Predazzo, 15. 02. 2026 10.53 pred 28 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA
Philipp Raimund

Druga zlata medalja mu je ušla, nato se je zapletel še v prepir z navijači. Nemški smučarski skakalec Philipp Raimund, ki je v ponedeljek na srednji skakalnici zmagal, se je moral v soboto na veliki napravi zadovoljiti z devetim mestom. Ob tem so navijači zmagovalca Domna Prevca menili, da morajo prav z njim poravnati tri tedne stare račune.

Preberi še FIS ravnal neprofesionalno? 'Nein, nein!'

Ko se je Philipp Raimund v soboto po koncu tekme v Predazzu prebijal skozi mešano cono proti novinarjem, so slovenski navijači začeli proti njemu v nemščini posmehljivo vpiti "Ne! Ne! Ne!".

S temi besedami je inšpektor Mednarodne smučarske zveze (Fis) Hubert Mathis konec januarja med moštveno tekmo na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu Prevcu preprečil dostop do zaletišča po zdaj že slavnem pripetljaju s pobeglima smučkama.

Philipp Raimund
Philipp Raimund
FOTO: AP

"To se mi je zdelo nekoliko neprijetno," je po poročanju nemških medijev povedal Raimund. "S tem nisem imel absolutno nič," je dejal. In res ni imel. Poleg tega Mathis sploh ni Nemec. Zato je Raimund slovenskim navijačem zavpil: "Veste, da je ta tip Švicar, kajne?"

Raimunda je dogodek močno razdražil. "To se mi zdi zdaj, ko je Domen tukaj zmagal, nekoliko neprimerno. Popolnoma nepotrebno, ampak kaže na človeško šibkost," je dejal. Hkrati je dodal, da s Prevcem nima prav nobenih težav. "Ne, z Domnom sem popolnoma v redu. Mislim, zelo ga imam rad," je dejal o svojem tekmecu.

philipp raimund zoi 2026 smučarski skoki domen prevc navijači

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Karamazov
15. 02. 2026 11.21
Bedaki od navijačev, delajo sebi in nam sramoto! Mogoče je kriv alkohol, ampak to ni izgovor. Pa Raimund deluje zelo prijeten dečko.
Odgovori
0 0
Stavrogin
15. 02. 2026 11.10
Res primitivci od navijačev, sram me je zanje. Sori, Raimund!
Odgovori
-1
1 2
Voly
15. 02. 2026 11.10
Raimund si tega definitvno ni zaslužil! Slovenski navijači so se pokazali kot pravi Balkanci!
Odgovori
-1
2 3
