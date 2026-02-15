'Ne, ne, ne!', Raimund v besednem dvoboju s slovenskimi navijači

Ko se je Philipp Raimund v soboto po koncu tekme v Predazzu prebijal skozi mešano cono proti novinarjem, so slovenski navijači začeli proti njemu v nemščini posmehljivo vpiti "Ne! Ne! Ne!".

S temi besedami je inšpektor Mednarodne smučarske zveze (Fis) Hubert Mathis konec januarja med moštveno tekmo na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu Prevcu preprečil dostop do zaletišča po zdaj že slavnem pripetljaju s pobeglima smučkama.