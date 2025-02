'Ne pomnim, da so tudi Hirscherja pošiljali k psihiatru'

"Uvodoma bi želela jasno in glasno povedati, da se že na tem svetovnem prvenstvu lahko borim za kolajno. Veliko je bilo skeptikov oziroma skeptičnih zapisov o tem, zakaj sem se vrnila v svetovni pokal. Ponovila bom, kar sem večkrat poudarila, preden sem se znova podala na to pot, in sicer da sem znova na ledenikih zaradi ljubezni, ki jo čutim do tega športa. Nisem tukaj z vami zato, ker bi to morala, ampak ker si tega neizmerno želim. To je velika razlika," je svoje obračunavanje s predstavniki sedme sile začela Vonnova in v nadaljevanju posebej izpostavila tiste, ki so jo vztrajno pošiljali na pregled k psihiatru.