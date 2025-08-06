Neja Dvornik in Ana Bucik Jogan si po novem delita trenerja

Vajeti nad ženskim delom ekipe za tehnični disciplini je kot novi trener prevzel nekdanji tekmovalec in demonstrator Aleš Valenti, ki je v preteklosti že sodeloval z obema tekmovalkama. Andreja Slokar bo še naprej delovala s svojo trening ekipo. Zlasti za 32-letno tekmovalko iz Nove Gorice Ana Bucik Jogan se je bilo težko zbrati po minuli zimi, ki se ni razpletla po željah. Priznala je, da se je v naporni zimi spogledovala tudi s koncem tekmovalne kariere, a so OI prevelik motiv in prevelika želja, da bi kar tako odnehala.
"Zagotovo je ta misel, da bi končala, prišla vmes. Ampak vseeno me je nekako vedno nekaj vleklo, da nisem še rekla zadnje besede. Pred nami je lepa sezona, olimpijske igre blizu doma. Čutila sem, da še obstaja želja," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejala Bucik Jogan. Pred novo sezono je potrebovala nekoliko več počitka. "Zdaj res lahko rečem, da čutim, da je motivacija tam, kjer mora biti, da lahko pristopim k treningom tako, kot je treba. Argentina je zagotovo za nas najpomembnejši del priprav v tem obdobju, zato je prvi predpogoj, da pridemo tja dobro pripravljeni. In pod ta del lahko dam kljukico," je še dejala Bucik Jogan.
Dvornik se je po sezoni odločila za menjavo smuči, Fischer je zamenjala za Rossignol. Kondicijski del priprav je bil prilagojen tudi njenim težavam s kolenom. Bolečine ji povzroča zamaknjena pogačica ter posledično obraba hrustanca. Vesela je, da ji ne bo treba pod nož, saj so kolenske vezi cele, cilj pa je toliko okrepiti koleno, da ji ne bo treba več jemati protibolečinskih tablet. Te so bile stalnice v minuli sezoni. "Želim si, da bi šla v novo sezono brez bolečin. Zdaj mislim, da nam kar uspeva, da lahko držim mejo, do kam lahko grem, pa da je vseeno še v redu. Bolečin še nisem povsem odpravila, poškodba je še vedno prisotna. Sodelujem z novo fizioterapevtko, ki mi pomaga tudi pri kondiciji. Počutim se dobro in sem pripravljena na ta težek del. Mislim, da gre vse v pravo smer," je dejala Neja Dvornik.
Po dolgem času se je odločila, da bo s trenerjem Denisom Šteharnikom končala sodelovanje, saj je presodila, da potrebuje "nov veter" in "svežino". "Treba je bilo najti nekaj novega, to je dejstvo. In smo kar nekaj opcij predelali, ampak na koncu smo nekako prišli do skupne odločitve, da je Aleš zelo primerna izbira zaradi svoje umirjenosti in vsega ostalega," je dejala Dvornik.
Valenti, ki je že deloval v slovenskem smučanju, izkušnje pa je nabiral tudi v ekipi Hrvatice Zrinke Ljutić, na prvo mesto postavlja veleslalom kot osnovno disciplino. "Nikakor pa ne bomo zanemarili slaloma. Načrtujem tudi trening superveleslaloma, z namenom višanja hitrostne 'bariere', da puncama zažvižga med ušesi. Določeni elementi slaloma so manjkali, a mislim, da se lahko vrnemo v dobre sezone in da lahko napredujemo," je dejal trener.
V Argentino potujeta tudi serviserja Andrej Čerin in Jaka Dvornik, pomočnik trenerja Maj Mlakar, fizioterapevtka Klara Kovačič, kmalu se jima bosta tam pridružili še članici ekipe za evropski pokal Nika Tomšič in Lila Lapanja ter trener Matic Medvešek. Kasneje se bo v Argentino odpravila tudi Andreja Slokar.
