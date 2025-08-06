Neja Dvornik in Ana Bucik Jogan si po novem delita trenerja

Vajeti nad ženskim delom ekipe za tehnični disciplini je kot novi trener prevzel nekdanji tekmovalec in demonstrator Aleš Valenti, ki je v preteklosti že sodeloval z obema tekmovalkama. Andreja Slokar bo še naprej delovala s svojo trening ekipo. Zlasti za 32-letno tekmovalko iz Nove Gorice Ana Bucik Jogan se je bilo težko zbrati po minuli zimi, ki se ni razpletla po željah. Priznala je, da se je v naporni zimi spogledovala tudi s koncem tekmovalne kariere, a so OI prevelik motiv in prevelika želja, da bi kar tako odnehala.

"Zagotovo je ta misel, da bi končala, prišla vmes. Ampak vseeno me je nekako vedno nekaj vleklo, da nisem še rekla zadnje besede. Pred nami je lepa sezona, olimpijske igre blizu doma. Čutila sem, da še obstaja želja," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejala Bucik Jogan. Pred novo sezono je potrebovala nekoliko več počitka. "Zdaj res lahko rečem, da čutim, da je motivacija tam, kjer mora biti, da lahko pristopim k treningom tako, kot je treba. Argentina je zagotovo za nas najpomembnejši del priprav v tem obdobju, zato je prvi predpogoj, da pridemo tja dobro pripravljeni. In pod ta del lahko dam kljukico," je še dejala Bucik Jogan.