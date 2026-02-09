Naslovnica
Zimski športi

Neja Dvornik prihodnji mesec že na smučeh?

09. 02. 2026

Avtor:
M.J.
Neja Dvornik

Slovenska alpinka Neja Dvornik trenutno opravlja rehabilitacijo in kondicijske treninge pod nadzorom fizioterapevtke in kondicijske trenerke Klare Zupančič v domačem okolju.

Neja Dvornik
Neja Dvornik
FOTO: Aljoša Kravanja

Neja Dvornik v dopoldanskih urah opravlja kondicijske treninge in terapijo, v popoldanskih urah pa še dodaten čas nameni predvsem vaja za poškodovani gleženj. Večino rehabilitacije opravita v telovadnici in fitnesu, v vmesnih fazah sta nekaj dela opravili tudi v bazenu. V prihodnjih tednih bo postopno pričela z večjimi obremenitvami na poškodovan gleženj, saj se v marcu ob ugodnem scenariju želi postopno vrniti na smuči.

Že novembra konec olimpijskih sanj

Neja Dvornik si je pri padcu pred tekmo svetovnega pokala v avstrijskem Gurglu zlomila golenico in mečnico desne noge nad gležnjem. Dvornik je bila sicer s sedmim mestom najboljša Slovenka na prvem slalomu sezone v Leviju na Finskem in je imela velika pričakovanja v olimpijski sezoni.

Pred uvodnim slalomom sezone na Finskem se je na treningu že poškodovala v minuli sezoni najboljša slovenska slalomistka Andreja Slokar.

alpsko smučanje neja dvornik

Ko je uspeh pomembnejši od zdravja

voyo
Portal
Kmetija
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Poletje v školjki
Poletje v školjki
