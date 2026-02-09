Neja Dvornik prihodnji mesec že na smučeh?

Neja Dvornik v dopoldanskih urah opravlja kondicijske treninge in terapijo, v popoldanskih urah pa še dodaten čas nameni predvsem vaja za poškodovani gleženj. Večino rehabilitacije opravita v telovadnici in fitnesu, v vmesnih fazah sta nekaj dela opravili tudi v bazenu. V prihodnjih tednih bo postopno pričela z večjimi obremenitvami na poškodovan gleženj, saj se v marcu ob ugodnem scenariju želi postopno vrniti na smuči.

Neja Dvornik si je pri padcu pred tekmo svetovnega pokala v avstrijskem Gurglu zlomila golenico in mečnico desne noge nad gležnjem. Dvornik je bila sicer s sedmim mestom najboljša Slovenka na prvem slalomu sezone v Leviju na Finskem in je imela velika pričakovanja v olimpijski sezoni.

Pred uvodnim slalomom sezone na Finskem se je na treningu že poškodovala v minuli sezoni najboljša slovenska slalomistka Andreja Slokar.