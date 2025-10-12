Neja Dvornik: Seveda bom na startu v Söldnu

Neja Dvornik z veliko nestrpnostjo pričakuje začetek nove sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. 24-letnica je za STA potrdila, da bo nastopila na uvodnem veleslalomu 25. oktobra v Söldnu. Na ledeniku Rettenbach bo prvič sezono začela v veleslalomski prvi jakostni skupini kot najboljša slovenska veleslalomistka.

"Seveda bom na startu, vse gre po načrtu, to sploh ni vprašanje. Tekma je vse bližje, ko me kdo vpraša, kdaj, rečem jutri, ker dejansko bo čas do tekme minil zelo hitro. Stala bom tam na startu in morala biti pripravljena," je dejala nekdanja mladinska svetovna podprvakinja v veleslalomu. Za Dvornikovo je pestro pripravljalno obdobje, v katerem je bila primorana iskati prilagoditve in odpravljati težave. "V Ushuaii sem imela še nekaj težav z materialom, tudi veliko prilagajanja pa testiranja materiala, ker gre za novost in neznanko. Nismo se imeli niti na kaj navezati v zvezi z materialom, zato smo bili primorani odkrivati in študirati na novo. Počutila sem se dobro in zdaj bomo poskusili še nekaj drugih nastavitev, da vidimo, kaj mi bo najbolj ustrezalo. Prepričana sem, da bomo do tekme našli prave nastavitve in se bom potem lahko posvetila samo piljenju forme, da bom na startu brez dvomov."

Za Dvornikovo je najboljša sezona v svetovnem pokalu, kar kažeta tudi najboljši izkupiček točk (259) in skok za devet mest v seštevku svetovnega pokala minule sezone (33.). V veleslalomskem seštevku je prvič sezono končala na 13. mestu in v prvi petnajsterici, v slalomskem pa je z 18. zdrsnila na 20. mesto. Dober izkupiček je imel ceno: težave z bolečinami v kolenu. Prav odpravljanju težav s kolenom je posvečala največ pozornosti v pripravljalnem obdobju pred 60. sezono svetovnega pokala. "Trudili smo se iskati mejo, do kam lahko grem, koliko je preveč, koliko je povsem znosno, da lahko zdržim sklop treningov brez bolečin."

Neja Dvornik FOTO: AP icon-expand

"Moram reči, da smo našli mejo. Kakšen dan sem šla malo čez, zato da smo našli točko, do katere lahko grem, oziroma da s fizioterapevtko veva, kako naj prilagodim kondicijske treninge, fizioterapijo in vso količino treningov na snegu. Stanje je bilo v 95 do 98 odstotkih vzdržno oziroma čisto normalno, brez bolečin, ki so se še lani pojavljale v tem času v večji meri. Za zdaj je stanje kolena čisto dobro." Dvornik je vesela, da ji ni bilo treba iti pod nož. "Bilo je več možnosti, kako bi rešili težave, ampak smo hitro prišli do zaključka, da operacija ne pride v poštev, ker bi bilo treba rezati zdrave vezi, moja poškodba pa ni vezana na vezi. Vezi so zdrave, težave, ki jih imam, je mogoče lajšati oziroma vzdrževati v neki meji normale tudi brez operacije," je pojasnila. Kot je dejala, ima na obeh kolenih podobno stanje. "Na desnem je bolj izražena zamaknjena prirojena pogačica, zaradi česar ne drsi lepo, kar dolgoročno pripelje do obrabe hrustanca, drugih težav pa načeloma s kolenom ni."

Po koncu pretekle sezone je žensko ekipo za tehnične discipline prevzel nov trener Aleš Valenti, njen prejšnji trener Denis Šteharnik pa je šel za trenerja k edini slovenski tekmovalki v smuku in superveleslalomu Ilki Štuhec. "Na papirju gre za novo ekipo, ampak smo v njej stari, znani obrazi, poznamo se in smo v dobrih odnosih že od prej. In zdaj, ko se je to sestavilo v ekipo, vse skupaj deluje zelo dobro," je dejala Dvornik. "Veliko se pogovarjamo, veliko se tudi poslušamo, občutke drug drugega. Mislim, da je to dosti lažja pot, kot če bi bilo vse samo na enem. Zelo lepo med sabo komuniciramo in iščemo izboljšave." Dvornik namerava nastopiti na vseh desetih veleslalomih in desetih slalomih ter na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo, in sicer v veleslalomu in slalomu. "O tem sploh ni debate," je bila odločna. "Malce smešno se mi zdi, da sem imela, ko sem bila v intervalih kakšnih težkih treningov, vedno v glavi Sölden, potem tekmi v Copper Mountainu v ZDA. Ta tekma bo nekaj posebnega prav zato, ker sem v Ameriki prvič smučala kot 13-letno dekle. V glavi imam tudi Semmering, kjer si želim popraviti lanski vtis, ko mi je na slalomu s petim mestom prve vožnje zelo dobro kazalo, v finalu pa sem ostala brez rezultata. Potem sta tu še Kranjska Gora in olimpijske igre, pa na koncu še finiš v Lillehammerju, ki mora vedno biti," je naštela Dvornik tekme, ki bodo zanjo najvišje na listi.

Neja Dvornik FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand