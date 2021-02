Trener Brodar po bronu Lampičeve: Smo majhni, a delamo bolj s srcem

"Dobila je, kar si je želela in zaslužila. S to mislijo je prišla v Nemčijo, in če rečem le: vrhunska tekmovalka in prava profesionalka, povem vse. Po osvojeni medalji nas čaka še kar nekaj dela, v ponedeljek bo prost dan in bo napočil čas za počitek, od jutri (petka, op. p.) naprej pa bo treba testirati smuči za drsalno tehniko, le dva dneva imamo," se je Brodar ozrl na konec tedna ter na ekipni sprint, pri katerem Lampičeva z Evo Urevc tudi pričakuje vrhunsko uvrstitev.

Dejal je, da je bil 95-odstotno prepričan, da se bo Lampičeva v finalu, kamor se je prebila šele po času kot srečna poraženka, kar je bil za slovenski tabor najbolj stresen trenutek tekme vse do finala in odločitve o srebru ali bronu po fotofinišu, dobro odrezala.

"Polfinale je bil zame kar živčen, gledal sem ga prek telefona, štoparico sem imel tudi v roki, da bi videl vmesne čase. A vendarle, po pravilu je bila tu druga skupina počasnejša, bilo je vse bolj vroče in vse bolj razbita proga. Ne glede na to, da finale še ni bil potrjen, smo delali tako, kot da je. Ko je prišla v cilj finala, pa smo čakali, ali je 2. ali 3. Z vrha klanca nismo videli razpleta, potem pa so sledili olajšanje in veselje ter potrditev, da smo dobro delali."

Medalja nagrada za vso ekipo

Servisna ekipa je bila na progi že ob 3.30 zjutraj. "Ne bom lagal, če rečem, da so bili vsi dnevi od prihoda na SP zelo težki. V pripravo smuči je bila vložena izjemna količina energije. Naše delnice so bile pred sprintom zelo visoko in to je bilo treba upravičiti. Od ponedeljka so serviserji delali vse dneve. Sam sem jim včasih pomagal, poleg tega pa me je čakal še logistični del. Koronski testi na vsaka dva dneva terjajo tudi veliko časa, da vse prijaviš in uskladiš. A ta medalja je nagrada za vso ekipo."