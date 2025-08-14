Nekoč olimpijec, danes eden najbolj iskanih narkošefov na svetu

Iskanje Ryana Weddinga, domnevnega narkošefa, se je v zadnjih letih okrepilo, saj je postal eden najbolj iskanih posameznikov na seznamu ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI. Ameriške oblasti ocenjujejo, da je eden najbolj nevarnih zločincev na prostosti. Wedding je uradno obtožen, da je naročil štiri umore, ki so se zgodili v kanadski provinci Ontario. Čeprav podrobnosti Weddingove zločinske preteklosti in nenadnega vzpona na položaj narkošefa enega od kartelov niso razkrite, obtožbe vsekakor poudarjajo njegov brutalen način vodenja kriminalne združbe.
Od Kanade do osrednje Mehike
FBI Ryana Weddinga išče od leta 2024, ko se je prvič pojavil na seznamu desetih najbolj iskanih zločincev v ZDA. Zdaj se je FBI osredotočil na osrednjo Mehiko. Ta regija je znana kot potencialno zatočišče za osebe, ki so na begu pred zakonom, pogosto zaradi že vzpostavljenih omrežij organiziranega kriminala. Zapletenost čezmejnega pregona in izzivi pri delovanju na tujem ozemlju otežujejo nalogo organom pregona.
Ryan Wedding je na seznamu najbolj iskanih oseb FBI zaradi obtožb, da je naročil štiri umore v Ontariu, kar ga uvršča med najvišje prioritete organov pregona.
Zaključek primera Ryana Weddinga je še vedno odprt, kar ni nenavadno, saj je mednarodno iskanje visoko profiliranih ubežnikov dolgotrajno in zelo zahtevno. Dolgotrajno iskanje Weddinga ponovno opozarja na globalno naravo organiziranega kriminala in pomen medsebojnega sodelovanja. Prihodnost primera je tesno povezana z uspehom zaveze treh držav pri iskanju in izročanju tovrstnih iskanih zločincev.
Uspešna kariera, olimpijske igre in vse, kar je sledilo
Ryan James Wedding je bil kanadski deskar na snegu. S tekmovalnim deskanjem je začel pri dvanajstih letih in kmalu postal eden najobetavnejših mladih deskarjev na svetu. Leta 1999 je na svetovnem mladinskem prvenstvu osvojil bronasto medaljo v paralelnem veleslalomu, dve leti pozneje pa na istem tekmovanju še srebrno. V sezoni 2001 je postal kanadski državni prvak v veleslalomu in se istega leta uvrstil med člane olimpijske reprezentance. Vrhunec njegove kariere je bil nastop na zimskih olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju leta 2002, kjer je v disciplini paralelnega veleslaloma osvojil 24. mesto. V svet organiziranega kriminala je vstopil po koncu svoje športne poti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.