Nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala Kramer končala kariero

Sara Marita Kramer je skupaj je dosegla 15 zmag v svetovnem pokalu, osvojila ekipno zlato na svetovnem prvenstvu leta 2021, veliki globus za skupno slavje v svetovnem pokalu pa je osvojila v sezoni 2021/22.
V prejšnjih treh sezonah se ni več vrnila na vrhunsko raven; zadnjo zmago v svetovnem pokalu je zabeležila marca 2022. Prejšnjo sezono je morala zaradi poškodbe celo predčasno končati. Po dolgem premoru med okrevanjem se je skakalka iz Marie Alma na Solnograškem vrnila na skakalnice in se začela pripravljati na prihajajočo olimpijsko sezono.
"Moje velike sanje so bile vedno osvojiti medaljo na olimpijskih igrah," je poudarila. "Poskušala sem se zbrati in nadaljevati delo, da bi dosegla svoj cilj in tako dokončala pisanje svoje zgodbe," je dodala Kramer.
Trikratna mladinska svetovna prvakinja leta 2020 je bila rojena 25. oktobra 2001 v nizozemskem Apeldoornu in se je leta 2008 z družino preselila v Avstrijo. Ima tudi nizozemsko državljanstvo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.
