Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvo Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Zimski športi

Nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala Kramer končala kariero

Innsbruck, 20. 08. 2025 20.30 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Pri komaj 23 letih je svojo športno pot končala avstrijska smučarska skakalka Sara Marita Kramer, nekdanja skupna zmagovalka pokala. "Potegniti črto pod to pot ni bila lahko, a je to pravi korak zame," je v sporočilu za javnost Avstrijske smučarske zveze (ÖSV) pojasnila Kramer.

Sara Marita Kramer
Sara Marita Kramer FOTO: Profimedia

Sara Marita Kramer je skupaj je dosegla 15 zmag v svetovnem pokalu, osvojila ekipno zlato na svetovnem prvenstvu leta 2021, veliki globus za skupno slavje v svetovnem pokalu pa je osvojila v sezoni 2021/22.

V prejšnjih treh sezonah se ni več vrnila na vrhunsko raven; zadnjo zmago v svetovnem pokalu je zabeležila marca 2022. Prejšnjo sezono je morala zaradi poškodbe celo predčasno končati. Po dolgem premoru med okrevanjem se je skakalka iz Marie Alma na Solnograškem vrnila na skakalnice in se začela pripravljati na prihajajočo olimpijsko sezono.

Sara Marita Kramer
Sara Marita Kramer FOTO: Profimedia

"Moje velike sanje so bile vedno osvojiti medaljo na olimpijskih igrah," je poudarila. "Poskušala sem se zbrati in nadaljevati delo, da bi dosegla svoj cilj in tako dokončala pisanje svoje zgodbe," je dodala Kramer.

Trikratna mladinska svetovna prvakinja leta 2020 je bila rojena 25. oktobra 2001 v nizozemskem Apeldoornu in se je leta 2008 z družino preselila v Avstrijo. Ima tudi nizozemsko državljanstvo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

zimski športi smučarski skoki sara marita kramer
Naslednji članek

Hirscher odšteva dneve do vrnitve: Bo na startu že v Söldnu?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110