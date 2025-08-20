Nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala Kramer končala kariero

Sara Marita Kramer je skupaj je dosegla 15 zmag v svetovnem pokalu, osvojila ekipno zlato na svetovnem prvenstvu leta 2021, veliki globus za skupno slavje v svetovnem pokalu pa je osvojila v sezoni 2021/22.

V prejšnjih treh sezonah se ni več vrnila na vrhunsko raven; zadnjo zmago v svetovnem pokalu je zabeležila marca 2022. Prejšnjo sezono je morala zaradi poškodbe celo predčasno končati. Po dolgem premoru med okrevanjem se je skakalka iz Marie Alma na Solnograškem vrnila na skakalnice in se začela pripravljati na prihajajočo olimpijsko sezono.