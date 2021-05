Nekdanji 'zlati orel' pripravlja povratek v svetovni pokal

Športni direktor avstrijskih skakalcev Mario Stecher je za SN potrdil namero 29-letnika, da se vrne v reprezentanco.

Thomas Diethart je leta 2014 povsem presenetljivo osvojil novoletno turnejo štirih skakalnic in na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju na četrtem mestu za las zgrešil kolajno na srednji skakalnici. Z ekipo Avstrije pa je osvojil olimpijsko srebro na moštveni tekmi. Diethart teh uspehov nikoli ni mogel nadaljevati, poroča avstrijska tiskovna agencijaAPA, poškodbe pa so ga večkrat vrgle iz tira. Zaradi resnega padca v Ramsauu novembra 2017 je kariero končal naslednje leto.

29-letnik je sicer v svetovnem pokalu debitiral leta 2011 v domačem Innsbrucku, dve leti zatem pa je v Oberstdorfu prišel do prvih stopničk, ko je bil tretji. Nekaj dni kasneje je v Garmisch-Partenkirchnu celo slavil, kar je ponovil še na zadnji tekmi novoletne skakalne turneje v sezoni 2013/2014 v Bischofshofnu, s čimer je nenadejano prišel do zlatega orla. To sta bili tudi njegovi edini zmagi doslej.