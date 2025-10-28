Nekdanjo svetovno prvakinjo čaka disciplinski postopek

Odločitev o kazni zvezdnice bodo po načrtih sprejeli do 10. novembra. Tekmovalna sezona v biatlonu se bo začela 29. novembra v Östersundu na Švedskem. Simon je bila prejšnji petek obsojena na trimesečno pogojno zaporno kazen in denarno kazen v višini 15.000 evrov. Nekaj mesecev pred zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu je 29-letnica pred kazenskim sodiščem v Albertvillu prvič priznala obtožbe o tatvini in goljufiji.
Desetkratno svetovno prvakinjo obtožujejo, da je decembra 2021 ter avgusta in septembra 2022 uporabila ukradene podatke kreditne kartice svoje sotekmovalke Justine Braisaz-Bouchet in ekipnega fizioterapevta za spletni nakup blaga v vrednosti približno 2500 evrov. Sodišče je Simon spoznalo krivo po vseh točkah obtožnice.
Po obsodbi na sodišču bo o tekmovalni usodi biatlonke in morebitni izključitvi iz olimpijske reprezentance odločal sedemčlanski disciplinski odbor, ki ima na voljo več disciplinskih ukrepov, od opozorila do suspenza in izključitve. Potencialno oteževalna okoliščina je, da naj bi po navedbah državnega tožilstva tudi drugi člani reprezentance izrazili sum glede početja reprezentančne kolegice. Vendar niso vložili pritožbe, zato teh primerov niti niso preiskovali in jih niso vključili v obtožnico.
Postavlja se tudi vprašanje, ali lahko Simon, ki ima zdaj kazensko evidenco, po francoski zakonodaji še vedno nosi orožje. Prav tako ni jasno, ali Simon, ki je formalno zaposlena na carini, grozijo tudi sankcije njenega delodajalca. Simon je obtožbe zanikala vse do priznanja, vseskozi je trdila, da naj bi bila žrtev kraje identitete. Skupna zmagovalka svetovnega pokala leta 2023 ni navedla nobenih finančnih motivov za svoja dejanja.
Simon se je prizadetim opravičila. Izjavila je, da za svoja dejanja nima racionalne razlage in da že dobra tri leta hodi k terapevtu. Še vedno ne razume svojih dejanj. Vendar si ne more predstavljati, da bi kaj takega ponovila, je izjavila na sodišču.
