Nekdanjo svetovno prvakinjo čaka disciplinski postopek

Po pogojni kazni v kontroverznem škandalu s kreditnimi karticami se večkratna francoska svetovna prvakinja v biatlonu Julia Simon zdaj sooča tudi s športnimi posledicami. Po poročanju francoskih medijev bo 29-letnico predvidoma 6. novembra zaslišala neodvisna disciplinska komisija Francoske smučarske zveze (FFS).

Odločitev o kazni zvezdnice bodo po načrtih sprejeli do 10. novembra. Tekmovalna sezona v biatlonu se bo začela 29. novembra v Östersundu na Švedskem. Simon je bila prejšnji petek obsojena na trimesečno pogojno zaporno kazen in denarno kazen v višini 15.000 evrov. Nekaj mesecev pred zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu je 29-letnica pred kazenskim sodiščem v Albertvillu prvič priznala obtožbe o tatvini in goljufiji. Desetkratno svetovno prvakinjo obtožujejo, da je decembra 2021 ter avgusta in septembra 2022 uporabila ukradene podatke kreditne kartice svoje sotekmovalke Justine Braisaz-Bouchet in ekipnega fizioterapevta za spletni nakup blaga v vrednosti približno 2500 evrov. Sodišče je Simon spoznalo krivo po vseh točkah obtožnice.

Julia Simon FOTO: AP icon-expand

Po obsodbi na sodišču bo o tekmovalni usodi biatlonke in morebitni izključitvi iz olimpijske reprezentance odločal sedemčlanski disciplinski odbor, ki ima na voljo več disciplinskih ukrepov, od opozorila do suspenza in izključitve. Potencialno oteževalna okoliščina je, da naj bi po navedbah državnega tožilstva tudi drugi člani reprezentance izrazili sum glede početja reprezentančne kolegice. Vendar niso vložili pritožbe, zato teh primerov niti niso preiskovali in jih niso vključili v obtožnico.

Olimpijski krogi na Eifflovem stolpu FOTO: AP icon-expand