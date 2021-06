Nemci pomagali Kanadčanom do četrtfinala, Čehi premagali Slovake

Na prvi tekmi je namreč Kanada po kazenskih strelih izgubila s Finsko z 2:3. Na ta način je Kanada prišla do desete točke, toda ta ji še ni zagotavljala uvrstitve v četrtfinale. O njeni usodi sta tako na zadnji večerni tekmi odločali Nemčija in Latvija. Zanimivo je bilo, da bi neodločen izid po rednem delu v nadaljevanje SP odpeljal obe ekipi, v tem primeru bi izpadla Kanada. Na koncu se je razpletlo brez nemškega taktiziranja, ob nemški zmagi pa so si oddahnili tudi Kanadčani. Nemčija je hitro povedla, zadela staJohn-Jason Peterka (4.) in Marcel Noebels (7.), toda domači so se pred omejenim številom gledalcev (prvič so vstop dovolili 900 gledalcem) zaostanek znižali. A to ni bilo dovolj, zato so domači močno pritisnili, ob koncu dve minuti igrali brez vratarja in iskali izenačenje, toda ostalo je pri tesni zmagi Nemčije. Američani so s 4:2 ugnali Italijane. V tej skupini je na prvem mestu končala ekipa ZDA, drugi so bili Finci, tretji Nemci, četrti pa Kanadčani, ki so imeli sicer enako število točk kot Kazahstan, toda dobili medsebojno tekmo. V skupini A danes ni bilo tako dramatično, Čehi pa so s 7:3 dobili prestižni sosedski obračun s Slovaki. Češka je tako prehitela sosedo na lestvici in končala na tretjem mestu. Favorizirana Rusija je zvečer s 6:0, pet golov je dosegla že v prvi tretjini, odpravila Belorusijo, medtem ko so Švicarji s 6:3 premagali Britance.

Četrtfinalni pari v četrtek so tako Rusija - Kanada, Švica - Nemčija, ZDA - Slovaška in Finka - Češka.