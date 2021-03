Nemci ubranili naslov, srebro Avstrijcem, bron pa Poljakom

Nemški smučarski skakalci so na svetovnem prvenstvu v domačem Oberstdorfu ubranili ekipni naslov svetovnih prvakov (1046,6 točke). Za Poljaki so Nemci pred zadnjim skokom zaostajali za točko, a je Dawid Kubacki nato s ponesrečenim skokom zapravil zmago, Poljsko pa je na koncu prehitela tudi Avstrija. Slovenci, nastopili so Peter, Domen in Cene Prevc ter Anže Lanišek, so bili po prvi seriji še blizu tretjemu mestu, a nato precej zaostali na končnem petem (1010,0).

Moštvena tekma je bila zadnje dejanje nordijskega svetovnega prvenstva v Oberstdorfu za skakalce. Sledita dva tedna premora, preden se bo elita zbrala na finalu svetovnega pokala v Planici. Izidi, ekipno: 1. Nemčija 1046,6 točke (Pius Paschke 136,5/132, Severin Freund 127,5/123, Markus Eisenbichler 135/138,5, Karl Geiger 133,5/136)

2. Avstrija 1035,5 (Philipp Aschenwald 138,5/136, Jan Hörl 136/126,5, Daniel Huber 129 /130,5, Stefan Kraft 130/133)

3. Poljska 1031,2 (Piotr Žyla 139/139, Andrzej Stekala 122,5/127, Kamil Stoch 133/ 132,5, Dawid Kubacki 131/127,5)

4. Japonska 1017,5

5. Slovenija 1010 (Cene Prevc 129/126,5, Peter Prevc 135,5/126, Domen Prevc 129,5/135, Anže Lanišek 134/133,5)

6. Norveška 974,1

7. Švica 856,6

8. Rusija 778,2