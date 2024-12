Nemškim biatlonkam štafeta v Hochfilznu, Slovenke po odlični predstavi 4.

Vodilna biatlonka sezone Preuss je preobrnila zaostanek 6,9 sekund ob zadnji menjavi in ciljno črto prečkala več kot minuto pred njeno glavno tekmico Lou Jeanmonnot (+1:05,7). Francozinji se je močno zatresla roka na zadnjem streljanju stoje, ko je morala kar trikrat popravljati.

Nemke so bile sicer najbolj zanesljive na strelišču med vsemi 19 državami. Zgrešile so štirikrat, Francozinje so medtem 13-krat ustrelile mimo. Kljub temu pa so večji del tekme vodile, čeprav je bila prednost pred Nemkami večkrat izjemno majhna.

Tretje mesto je pripadlo Švedinjam (+1:31,8, 2+11), v cilj pa so jim sledile Slovenke, ki so zaostale 2:42,1 (0+6) minute za zmagovalkami.