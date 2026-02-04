V aferi ukradena oprema: tatovi navezali stik z norveškimi skakalci

Vlom v garderobo norveške smučarske skakalne reprezentance med svetovnim pokalom v Willingenu je dobil presenetljiv preobrat. Eden od storilcev je po telefonu stopil v stik z norveškim športnim direktorjem Jan-Erikom Aalbujem.
"To je precej nenavaden preobrat dogodkov. Včeraj sem imel zgrešen klic z neznane številke, za katero sem mislil, da pripada organizatorju dogodka. Vendar je bila to oseba, ki je vlomila v našo garderobo," je v torek pojasnil Aalbu.
Vlom se je zgodil med 23.30 v soboto in polnočjo v nedeljo. Neznani storilci so ukradli številne kose opreme, vključno s čeladami, jaknami, rokavicami in zaščitnimi očali. Tudi policija v Korbachu je potrdila incident in preiskavo, ki še poteka.
Po Aalbujevih besedah se je klicatelj opravičil za krajo in pojasnil, da ima še vedno vso opremo skakalcev. "Bil sem popolnoma osupel," je dejal športni direktor, ki je izjavil, da je storilce prosil, naj opremo vrnejo organizatorjem v Willingenu.
"Ne vem, ali so se tatovi prestrašili. Klicatelj se je namreč opravičil in se zelo bal posledic. Očitno je bil kesajoč grešnik," je dodal Aalbu. Vendar pa ostaja odprto vprašanje, ali bo norveška reprezentanca opremo dejansko dobila nazaj.
"Policija ima video posnetke. Ne vem, kaj se je zgodilo, ali so se tatovi prestrašili ali kaj podobnega," je še dejal 62-letni Aalbu in pojasnil, da za zdaj ne more natančno oceniti škode. Vendar je jasno, da gre za precejšnje zneske.
"To je zelo draga, posebna oprema. Čelade so izdelane po meri za vsakega športnika posebej. Govorimo o mnogih, mnogih tisočih evrov, čeprav ne morem podati natančne številke."
Takoj po tatvini je nekdanji dobitnik velikega kristalnega globusa Halvor Granerud na Instagramu objavil poziv, da si res želi nazaj ukradeno čelado. "Ta nov stil čelade mi enostavno ni všeč," je cinično zapisal norveški zvezdnik. Kot kaže, se mu bo želja celo uresničila.
