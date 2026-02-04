V aferi ukradena oprema: tatovi navezali stik z norveškimi skakalci

Vlom v garderobo norveške smučarske skakalne reprezentance med svetovnim pokalom v Willingenu je dobil presenetljiv preobrat. Eden od storilcev je po telefonu stopil v stik z norveškim športnim direktorjem Jan-Erikom Aalbujem.

"To je precej nenavaden preobrat dogodkov. Včeraj sem imel zgrešen klic z neznane številke, za katero sem mislil, da pripada organizatorju dogodka. Vendar je bila to oseba, ki je vlomila v našo garderobo," je v torek pojasnil Aalbu.

Vlom se je zgodil med 23.30 v soboto in polnočjo v nedeljo. Neznani storilci so ukradli številne kose opreme, vključno s čeladami, jaknami, rokavicami in zaščitnimi očali. Tudi policija v Korbachu je potrdila incident in preiskavo, ki še poteka.