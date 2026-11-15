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Vratarska nočna mora: palica obtičala v ogradi, sledil gol nasprotnika

Ljubljana , 15. 11. 2026 16.34 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Spencer Knight

V ligi NHL so imeli hokejisti Chicago Blackhawks ob prednosti štirih zadetkov zmago praktično že zagotovljeno, nakar so v igri vse od zaključka druge tretjine naenkrat popustili in Winnipeg Jetsom dovolili, da so se vrnili v igro in po rednem delu izid izenačili, na koncu pa slavili po kazenskih strelih. Tekmo je zaznamoval pripetljaj, ki se je zgodil domačemu vratarju Spencerju Knightu.

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Predzadnje moštvo zahodne konference lige NHL Chicago Blackhawks je bilo pred domačimi navijači na pragu velike zmage proti Winnipeg Jetsom. Pet minut pred koncem druge tretjine je Frank Nazar vodstvo domačega moštva povišal na 4:0.

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V tistem trenutku se je tekma zdela odločena, a gostujoči hokejisti so imeli drugačen načrt in dobro minuto pred koncem rednega dela izid poravnali na štiri proti štiri. Ker v podaljšku zadetkov moštvi nista dosegli, so o zmagovalcu odločali kazenski streli, po katerih so slavili gostje in tako vpisali že šesto zaporedno zmago.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

'Kaj takšnega se mi še ni pripetilo'

Tekmo je zaznamoval tudi incident, ki se je pripetil domačemu vratarju Spencerju Knightu. Slednji je ob koncu druge tretjine odšel za svoj gol in ustavil plošček s hokejsko palico ob zaščitni ograji. Knightu se je v istem trenutku palica zataknila med ograjo. Težavo domačega vratarja je opazil gostujoči igralec Mark Scheifele , ki je Knightu odvzel plošček. Domači vratar se je čim hitreje poskušal brez palice vrniti pred gol in braniti brez palice.

Spencer Knight
Spencer Knight
FOTO: AP

25-letni Američan je bil ob tem neuspešen, saj je Scheifele plošček že podal do soigralca Kyla Connorja, ki je brez večjih težav dosegel drugi zadetek za svoje moštvo. "'Kaj takšnega se mi še ni pripetilo,'" je o incidentu po tekmi novinarjem dejal Knight, ki je sicer dodal, da je omenjeno situacijo že videl, a sam je še ni doživel.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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hokej nhl Spencer Knight

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