V nasprotju s pričakovanji se tokrat za zmago niso borili Francozi in Norvežani. Drugo mesto je osvojil Nemec Justus Strelow, ki se je na stopničke povzpel spet po treh letih, tretji pa je bil Norvežan Vetle Sjaastad Christiansen, ki je zmago zapravil z napako na zadnjem streljanju. Prvo ime je bil 24-letni Campbell Wright, na SP 2025 dvakrat že srebrn, a si je Novozelandec, ki tekmuje za ZDA, končno priboril tudi prvo zmago.

Za slovenski tabor je prve točke osvojil Jakov Fak. Glede na tri zgrešene tarče je Fak končal visoko, s strelsko ničlo pa bi se tokrat boril celo za tretje mesto. Miha Dovžan je z orožjem naredil štiri napake in bil 76., Ruj Simič Grošelj pa je zgrešil sedem tarč in bil na debiju v svetovnem pokalu 98. Lovro Planko in Aljaž Omejc nista nastopila.