Nepričakovano slovo ene najboljših skakalk vseh časov

Oberstdorf, 28. 12. 2025 07.54 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Selina Freitag, Katharina Schmid, Andreas Wellinger in Pius Paschke

Nemška smučarska skakalka Katharina Schmid je na novinarski konferenci nemške smučarske zveze napovedala konec kariere po sezoni 2025/26. Ta velja za eno najuspešnejših skakalk v zgodovini s sedmimi svetovnimi naslovi in dvema srebrnima olimpijskima kolajnama.

"Odločila sem se končati kariero po tej sezoni. Zelo sem hvaležna, da sem lahko odraščala s tem športom in ga pomagala razvijati," je dejala Katharina Schmid tik pred začetkom moške turneje štirih skakalnic. Ženska turneja naj bi zaživela decembra prihodnje leto, a tudi to ne bo spremenilo njene odločitve. "Ogromno sem doživela in izkusila. Del ekipe sem od svojega 15. leta," je, kot navaja STA, dodala 29-letna tekmovalka, rojena s priimkom Althaus.

Katharina Schmid
Katharina Schmid
FOTO: AP

Ta velja za eno najuspešnejših skakalk v zgodovini s sedmimi svetovnimi naslovi in dvema srebrnima olimpijskima kolajnama. Olimpijsko zbirko bo poskusila obogatiti na bližnjih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo, konec sezone pa bi kaj lahko na Norveškem in v Planici dosegla še en svoj cilj - preskočiti mejo 200 metrov.

Tekmovalka, ki se neutrudno bori tudi za enakost spolov, je bila nazadnje na stopničkah v svetovnem pokalu pred šestimi dnevi v Engelbergu, kjer je slavila Slovenka Nika Prevc, druga v razvrstitvi svetovnega pokala in dvakratna zaporedna zmagovalka prihajajoče turneje dveh večerov, zdajšnje različice ženske novoletne turneje.

smučarski skoki slovo Katharina Schmid

