Nepričakovano slovo ene najboljših skakalk vseh časov

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Odločila sem se končati kariero po tej sezoni. Zelo sem hvaležna, da sem lahko odraščala s tem športom in ga pomagala razvijati," je dejala Katharina Schmid tik pred začetkom moške turneje štirih skakalnic. Ženska turneja naj bi zaživela decembra prihodnje leto, a tudi to ne bo spremenilo njene odločitve. "Ogromno sem doživela in izkusila. Del ekipe sem od svojega 15. leta," je, kot navaja STA, dodala 29-letna tekmovalka, rojena s priimkom Althaus.

Katharina Schmid FOTO: AP

Ta velja za eno najuspešnejših skakalk v zgodovini s sedmimi svetovnimi naslovi in dvema srebrnima olimpijskima kolajnama. Olimpijsko zbirko bo poskusila obogatiti na bližnjih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo, konec sezone pa bi kaj lahko na Norveškem in v Planici dosegla še en svoj cilj - preskočiti mejo 200 metrov.