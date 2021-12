Nespremenjeni skakalni ekipi želita podobno uspešno nadaljevanje

Tako moška kot ženska reprezentanca v smučarskih skokih sta se po prvih tekmovanjih svetovnega pokala vrnili na kratek postanek v domovino. Na tiskovni konferenci v izteku skakalnice v Kranju so posamezniki ocenili začetek sezone in optimistično pričakujejo njeno nadaljevanje.

icon-expand Anže Lanišek si je v tej sezoni priskakal prvo posamično zmago v karieri. FOTO: Luka Kotnik

Glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota je bil zadovoljen z začetkom sezone, vseeno pa je ostalo nekaj grenkega priokusa zaradi izpuščene priložnosti na ekipni tekmi v Wisli ter nekaj napakah na posamični preizkušnji. "Vseeno vzamem tri uvrstitve med deset ali pet med dvajset ob slabšem dnevu," je po drugi plati opisal napredek svojih varovancev. Obe reprezentanci sta na prvih postajah svetovnega pokala poskrbeli za presežke v podobi zmag ter stopničk, med drugim pa sta Anže Lanišek in Ema Klinec celo med najboljšimi tremi v skupnem seštevku. Izhodišče za naslednje tekme je tako odlično. Hrgota bo v Klingenthal in Engelberg, ta sicer še ni potrjen zaradi pandemskih težav, s seboj vzel isto šesterico kot na zadnji postaji v Wisli. Poleg Laniška so tu vsi trije bratje Prevc – Peter, Cene in Domen – ter Lovro Kos in Timi Zajc. Zoran Zupančič, šef ženske ekipe bo v Klingenthal in Ramsau prav tako vzel isto šesterico, in sicer Emo Klinec, Uršo Bogataj, Niko Križnar, Niko Prevc, Špelo Rogelj in Jernejo Brecl. "Lep start. Vemo, da nismo naredili svojih najboljših skokov, tako da imamo rezerve. Pričakujem borbo z Avstrijkami. Upam, da bomo delovali kot ekipa. Če bomo, bo zmaga v pokalu narodov dosegljiva. V nasprotnem primeru bomo lahko gledali le na kakšne dobre posamične uvrstitve," je misli strnil glavni trener ženske ekipe.

icon-expand Nika Križnar še ni najbolj zadovoljna s formo, a računa, da se bo njen "motor" kmalu zagnal. FOTO: Luka Kotnik

Križnarjeva še ni zagnala motorja

Trenutno je najvišje uvrščena Ema Klinec, ki je tretja skakalka zime. Urša Bogataj je četrta, Nika Križnar, lanska zmagovalka skupnega seštevka, pa sedma. Pri njej Zupančič vidi največ rezerv. "Ne, motor se še ni zagnal. Na treningih sem kazala lepše skoke, zato trener ve, da imam rezerve in lahko napredujem. Tega se zavedam in vem, da lahko to popravim. Potrebujem še nekaj časa," je dejala Križnarjeva. Ema Klinec je na drugi strani nekaj časa celo vodila v skupnem seštevku po prvi zmagi v karieri v Nižnjem Tagilu. "Zelo sem vesela, da mi je po tako dolgem času uspela prva zmaga tudi v svetovnem pokalu. Vodila sem že dvakrat po prvi seriji, tokrat pa sem si rekla, da grem po to, za kar sem trenirala. Nekaj bremena oziroma črvičkov je padlo z mene," je pristavila 23-letna Klinčeva.

icon-expand Ema Klinec je navdušila na začetku sezone. FOTO: Luka Kotnik

Lahko bi bilo boljše, a Lanišek je kljub temu zadovoljen

Še mesto bolje gre v skupnem seštevku med moškimi Lanišku, čeprav z zadnjimi predstavami v Wisli ni bil zadovoljen "Solidno v Nižnjem Tagilu, odlično v Ruki, potem pa v Wisli malce mešano. Malo je šlo za moje napake, malo za smolo. Če stopim dva koraka nazaj in pogledam od daleč, moram biti kar zadovoljen s tem startom," je dejal 24-letni Domžalčan. Rezerve vidi v mirnih in sproščenih skokih, posebej zadovoljen pa je s predstavami svojih rojakov v reprezentanci. "Zelo lepo je to videti. Vmes smo se v Ruki že 'hecali', ko sva bila s Timijem prvi in tretji. Rekli smo si, da se bova udarila za zmago in ne za 15. mesto. Kot ekipa napredujemo, smo naredili preskok v primerjavi s prejšnjimi leti. Lansko zimo niti enkrat nismo bili na stopničkah na ekipnih tekmah, letos pa že na prvi," je še dodal Lanišek. Najbolj izkušeni član slovenske reprezentance Peter Prevc je na drugi strani začetek sezone (izpustil je tekmi v Nižnjem Tagilu) ocenil kot soliden. "Po 14 dneh lahko bolje ocenim. Kuusamo je bil celo predober glede na to, kar sem pričakoval. Sem imel tudi malo sreče z vremenom. V Wisli je ni bilo toliko in sem bil kar bolj zadaj. Če vzamemo vmes, je to realna slika, zato ostaja še veliko dela," je dejal 29-letni nekdanji zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala. Razkril je tudi ime svojega drugega sina. Poimenoval ga je Oskar, ob Ludviku pa je moč v naslednjih desetletjih pričakovati nov rod skakalcev s slavnim priimkom. Da tudi vmesno obdobje ostaja zaznamovano s Prevci, sta v tej sezoni najbolj poskrbela Cene in 16-letna Nika z rezultati svojih karier.