Nesrečna Goggia: Nič več solza, a srce še naprej kriči in tiho tuli

Sofia Goggia je v tej sezoni (bila) v izvrstni formi in bi bila glavna favoritka za odličja v smuku in superveleslalomu.

"Ostajata močna, zelo močna bolečina in žalost, skupaj s srcem, ki se še naprej bori, kriči in tiho tuli," je med drugim še zapisala Goggia v ponedeljek zvečer.

Goggii so po nedeljskem padcu pri vračanju s starta prestavljenega superveleslaloma v Garmisch-Partenkirchnu po pregledih pri specialistih v Milanu ugotovili težjo poškodbo kolena. Zmagovalka štirih smukov v sezoni si je zlomila lateralno tibialno ploščo desnega kolenskega sklepa, zato bo morala dolgo časa mirovati. Operacija pa ne bo potrebna.

S tem je kot prva favoritinja ostala brez domačega SP. Goggia je sicer že kmalu po nesrečnem padcu dejala, da je takoj vedela, da je zanjo konec zime."To so kriki in tisti občutek nemoči na progi, ko sem ugotovila, da je sezona zame končana," je zapisala najboljša smukačica sezone.