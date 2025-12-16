Nesrečni Ažnoh uspešno operiran

"Roka Ažnoha je operiral doktor Christian Fink v Innsbrucku. Okrevanje poteka dobro. Trenutno rehabilitacija poteka v oskrbi športne terapije Huber & Maier, kjer bo Rok ostal do konca tedna, nato se vrača v domačo oskrbo in bo rehabilitacijo nadaljeval v Sloveniji," so potrdili v panogi za alpsko smučanje SZS.

Ažnoh je doživel grd padec na smuku za svetovni pokal 4. decembra v Beaver Creeku. Zaradi pretresa možganov je za nekaj sekund izgubil zavest, pri padcu pa si je poškodoval desno koleno. Podrobni pregledi so pokazali, da je doživel rupturo sprednje križne vezi in rupturo notranje stranske vezi v desnem kolenu, zaradi česar bo njegovo okrevanje dolgotrajno. Ažnoh je bil sicer kandidat za nastop na zimskih olimpijskih igrah februarja v Bormiu.