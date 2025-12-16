Naslovnica
Zimski športi

Nesrečni Ažnoh uspešno operiran

Ljubljana, 16. 12. 2025 11.19 pred 13 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Rok Ažnoh

Mladega člana slovenske moške ekipe za hitri disciplini alpskega smučanja Roka Ažnoha po poškodbi kolena in operaciji čaka dolgotrajno okrevanje. Triindvajsetletni mladinski svetovni prvak v smuku iz leta 2023 je v Innsbrucku v Avstriji prestal operacijo, kjer je že začel s fizioterapijo, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

"Roka Ažnoha je operiral doktor Christian Fink v Innsbrucku. Okrevanje poteka dobro. Trenutno rehabilitacija poteka v oskrbi športne terapije Huber & Maier, kjer bo Rok ostal do konca tedna, nato se vrača v domačo oskrbo in bo rehabilitacijo nadaljeval v Sloveniji," so potrdili v panogi za alpsko smučanje SZS.

Ažnoh je doživel grd padec na smuku za svetovni pokal 4. decembra v Beaver Creeku. Zaradi pretresa možganov je za nekaj sekund izgubil zavest, pri padcu pa si je poškodoval desno koleno. Podrobni pregledi so pokazali, da je doživel rupturo sprednje križne vezi in rupturo notranje stranske vezi v desnem kolenu, zaradi česar bo njegovo okrevanje dolgotrajno. Ažnoh je bil sicer kandidat za nastop na zimskih olimpijskih igrah februarja v Bormiu.

Rok Ažnoh se je huje poškodoval na smuku za svetovni pokal v ameriškem Beaver creeku.
Rok Ažnoh se je huje poškodoval na smuku za svetovni pokal v ameriškem Beaver creeku.
FOTO: Profimedia

Ažnoh je pri veliki hitrosti izgubil nadzor nad smučmi, se zaletel v zaščitno ogrado, zaradi silovitosti padca je izgubil čelado in negibno obležal. Ob progi so ga reševalci oskrbeli, helikopter pa ga je odpeljal v bolnišnico, kjer so opravili prva slikanja s CT in izključili poškodbe lobanje in vratu. Prejel je tudi udarec v desno ramo, odnesel pa jo je tudi z nekaj šivi na obrazu.

V svetovnem pokalu je zbral vsega 12 nastopov na tekmah svetovnega pokala, točk še ni osvojil. To je bila tretja poškodba člana slovenskih smučarskih reprezentanc v olimpijski sezoni. Še preden se je sezona dobro začela, sta jo zaradi poškodb končali članici ženske A-ekipe za tehnični disciplini Andreja Slokar in Neja Dvornik.

alpsko smučanje slovenska moška reprezentanca rok ažnoh koleno operacija

