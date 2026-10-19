Nesrečni Norvežan po hudi poškodbi: Brutalno in težko sprejeti

"Trenutno sem povsem na tleh, jezen in razočaran. Potrebujem nekaj časa, da vse skupaj predelam," je dodal Aleksander Aamodt Kilde. Ob tem je poudaril, da ima tokrat jasen načrt rehabilitacije, kar mu pomaga pri soočanju z novim izzivom. Kilde se je v zadnjih letih večkrat spopadal s hudimi poškodbami. Najtežjo je utrpel januarja 2024, ko je grdo padel na smuku v Wengnu ter si poškodoval spodnji del noge in ramo.

"Dolgo časa je bilo vse usmerjeno v okrevanje in vrnitev na raven, na kateri sem bil pred poškodbo. V zadnjem času se je to končno spremenilo," je zapisal Kilde. Na smučeh je bil vse hitrejši, napredoval je in znova užival kot že dolgo ne. Nato ga je znova doletela poškodba. Ob zapisu je objavil več fotografij, med njimi tudi posnetek iz bolniške postelje, na katerem je skupaj z zaročenko, ameriško smučarsko zvezdnico Mikaelo Shiffrin.