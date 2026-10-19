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Nesrečni Norvežan po hudi poškodbi: Brutalno in težko sprejeti

Sölden, 19. 10. 2026 19.46 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Aleksander Aamodt Kilde je na sobotnem smuku v Wengnu doživel grozljiv padec.

Norveški alpski smučar Aleksander Aamodt Kilde je po novi hudi poškodbi na družbenih omrežjih čustveno spregovoril o svojem razočaranju. "Brutalno je in vse skupaj je zelo težko sprejeti," je na Instagramu zapisal 34-letnik, ki si je prejšnji teden na treningu smuka v Čilu strgal Ahilovo tetivo.

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"Trenutno sem povsem na tleh, jezen in razočaran. Potrebujem nekaj časa, da vse skupaj predelam," je dodal Aleksander Aamodt Kilde. Ob tem je poudaril, da ima tokrat jasen načrt rehabilitacije, kar mu pomaga pri soočanju z novim izzivom. Kilde se je v zadnjih letih večkrat spopadal s hudimi poškodbami. Najtežjo je utrpel januarja 2024, ko je grdo padel na smuku v Wengnu ter si poškodoval spodnji del noge in ramo.

"Dolgo časa je bilo vse usmerjeno v okrevanje in vrnitev na raven, na kateri sem bil pred poškodbo. V zadnjem času se je to končno spremenilo," je zapisal Kilde. Na smučeh je bil vse hitrejši, napredoval je in znova užival kot že dolgo ne. Nato ga je znova doletela poškodba. Ob zapisu je objavil več fotografij, med njimi tudi posnetek iz bolniške postelje, na katerem je skupaj z zaročenko, ameriško smučarsko zvezdnico Mikaelo Shiffrin.

Aleksander Aamodt Kilde
Aleksander Aamodt Kilde
FOTO: AP

Kilde je v karieri dosegel 21 zmag v svetovnem pokalu, vse v smuku in superveleslalomu, ter se uveljavil kot eden najboljših specialistov za hitri disciplini. Novo sezono svetovnega pokala bodo alpski smučarji začeli konec tedna v avstrijskem Söldnu, kjer Norvežana zaradi poškodbe ne bo.

Na startu bodo trije Slovenci. Na sobotnem ženskem veleslalomu bo nastopila Neja Dvornik, v nedeljo pa bosta na startu Žan Kranjec in Miha Oserban.

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