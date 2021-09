Neureuther pozval k bojkotu olimpijskih iger v Pekingu

Nekdanji nemški smučarski zvezdnik Felix Neureuther je pozval k skupnemu stališču politike in športnih organizacij glede morebitnega bojkota zimskih olimpijskih iger v Pekingu prihodnje leto. Igre v Pekingu 2022 bodo potekale od 4. do 20. februarja. Kitajska prestolnica bo tako postala prvo mesto, ki bo gostilo zimske in poletne (2008) igre.

icon-expand Felix Neureuther nasprotuje izvedbi OI v Pekingu. FOTO: AP Organizacije, kot je nemški olimpijski komite (DOSB), bi morale "veliko bolj pritisniti na Mednarodni olimpijski komite (Mok) in pokazati, da se ne strinjajo z vrednotami, ki jih takšne igre izražajo", je dejal 37-letni nekdanji športnik v skupnem intervjuju za Süddeutschen Zeitung in Augsburger Allgemeinen. Če bi DOSB bojkotiral igre v Pekingu "ob podpori zvezne kanclerke Angele Merkel", ker na primer na Kitajskem ne spoštujejo človekovih pravic, "bi to imelo drugačno razsežnost," je prepričan Neureuther. Poleti je tudi Evropski parlament zaradi razmer na področju človekovih pravic na Kitajskem pozval k diplomatskemu bojkotu iger v Pekingu. "A razumel bi tudi, če bi bili športniki proti," je dejal Neureuther. Že februarja, eno leto pred začetkom iger v Pekingu, je 180 mednarodnih organizacij za človekove pravice pozvalo vlade, naj se zavežejo k diplomatskemu bojkotu iger na Kitajskem zaradi kršenja človekovih pravic, zlasti zaradi ravnanja z ujgursko muslimansko manjšino. Organizacije za človekove pravice ocenjujejo, da so na Kitajskem več sto tisoč Ujgurov zaprli v prevzgojne ustanove, ki pa jih uradni Peking opisuje kot "razvojne in izobraževalne". Skupno stališče politike, DOSB in športnikov do tega vprašanja bi lahko bil eden od izzivov za novega predsednika nemškega olimpijskega komiteja, ki bo izvoljen v začetku decembra, še meni Neureuther. Sam je dejal, da ga položaj ne zanima, ker dobro pozna "trenutne vodstvene strukture združenja". "Če bi verjel, da lahko res kaj spremenim na bolje, potem bi zagotovo kandidiral," je med drugim še dejal nekdanji smučarski as, ki je nanizal 13 zmag v svetovnem pokalu in ima tudi pet kolajn s svetovnih prvenstev.