Neverjetna smola v slovenski reprezentanci: poškodovana še Dvornikova

Neja Dvornik je bila prvo slovensko orožje v Gurglu. Slalomsko sezono je v Leviju začela z odličnim sedmim mestom, a bo morala na nove točke še počakati, saj si je pri padcu na jutranjem ogrevanju poškodovala gleženj. Za kako hudo poškodbo gre, še ni znano.

Nedeljski slalom bodo tako začele tri Slovenke, in sicer Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič in Lila Lapanja. Spomnimo, da se je nedavno hudo poškodovala tudi Andreja Slokar, ki je že zaključila sezono.