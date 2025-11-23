Svetli način
Zimski športi

Neverjetna smola v slovenski reprezentanci: poškodovana še Dvornikova

Gurgl , 23. 11. 2025 09.29

Iz Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da se je na ogrevanju pred nedeljskim slalomom v Gurglu poškodovala Neja Dvornik, ki je tako morala izpustiti drugo preizkušnjo sezone v tej disciplini. Za kako hudo poškodbo gre, bodo pokazali nadaljnji pregledi. V prvi vožnji, ki pravkar poteka, je najboljši čas postavila zmagovalka prve tekme Mikaela Shiffrin.

Neja Dvornik je sezono začela z odmevnim sedmim mestom v Leviju.
Neja Dvornik je sezono začela z odmevnim sedmim mestom v Leviju. FOTO: Aljoša Kravanja

Neja Dvornik je bila prvo slovensko orožje v Gurglu. Slalomsko sezono je v Leviju začela z odličnim sedmim mestom, a bo morala na nove točke še počakati, saj si je pri padcu na jutranjem ogrevanju poškodovala gleženj. Za kako hudo poškodbo gre, še ni znano.

Nedeljski slalom bodo tako začele tri Slovenke, in sicer Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič in Lila Lapanja. Spomnimo, da se je nedavno hudo poškodovala tudi Andreja Slokar, ki je že zaključila sezono.

Preberi še Andreja Slokar po hudi poškodbi kolena: To zares boli

Več sledi!

Komentator aligator
23. 11. 2025 10.36
Razpustit slo.smučarsko in tekaško biatlonsko reprezentanco.Kdo hoče pa naj tekmuje privat.
ODGOVORI
0 0
graf
23. 11. 2025 10.30
-1
se pravi da je zdaj vsa teža rezultatov na Bucikovi ...
ODGOVORI
0 1
Primož Rus
23. 11. 2025 10.16
+1
In potem se mi čudmo Hrvatom......Pri Hrvatih NEMA ODMORA DOK TRAJE OBNOVA oziroma priprave,tam ni nobenih sejšelov čez poletje......tam je trening vseh 12 mescev.....če ne na snegu,pa na vodi.......in to vse od Kostelićev dalje......
ODGOVORI
1 0
Podlesničar
23. 11. 2025 10.09
+0
Lapajna nas bo rešila z 45. mestom 😂
ODGOVORI
1 1
4krogci
23. 11. 2025 10.05
+2
Se malo pa nebomo imel tekmovalke! To so te super priprave cez poletje!!
ODGOVORI
3 1
graf
23. 11. 2025 10.28
+1
se pravi da bo isto kot v moškem slalomu ko že lep čas nimamo tekmovalca ...
ODGOVORI
1 0
Uporabnik1935308
23. 11. 2025 10.01
+2
Turistke, nič novega že od Tine naprej......
ODGOVORI
2 0
4krogci
23. 11. 2025 10.06
-3
Ne pozabi da je tud Tina bla turistka, dokler jo Massi ni primu v roke!
ODGOVORI
1 4
Podlesničar
23. 11. 2025 10.08
+2
Tina je bla mladinska SP, ko je Massi še pice pekel!!!
ODGOVORI
3 1
Vakalunga
23. 11. 2025 10.00
+3
Zdej pa trenerje in vodstvo na zavod do drugega leta.
ODGOVORI
4 1
borjac
23. 11. 2025 09.56
+2
Uboge punce , naj jih sreča spremlja na poti v ozdravitev !!!
ODGOVORI
3 1
