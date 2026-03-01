Naslovnica
Zimski športi

Neverjetni Prevc z rekordom skakalnice do zmage

Bad Mitterndorf, 01. 03. 2026 13.35 pred 34 minutami 2 min branja 24

Avtor:
A.V. STA
Domen Prevc

Slovenski skakalni as Domen Prevc je z rekordom skakalnice (245,5 m) premočno slavil v poletih za svetovni pokal na Kulmu. Avstrijec Stephan Embacher (225 m) je zasedel drugo mesto, Norvežan Johann Andre Forfang pa je s poletom 224 metrov zadržal tretje mesto iz prve serije.

Domen Prevc je že po prvi seriji prepričljivo vodil, potem ko je z dveh naletnih mest nižje v primerjavi s Stephanom Embacherjem skočil 238 m in pred domačinom vodil za 12,8 točke.

V finalu je 26-letnik potrdil 13. zmago v sezoni in dokazal, da mu to zimo ni para. Z rekordom letalnice 245,5 m je z nižjega naleta, s katerega sta skakala z Avstrijcem, poletel 20,5 m več od Embacherja. Prejšnji rekord je imel Domnov brat Peter Prevc iz leta 2016 (244 m).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Embacher je na koncu zaostal 24,8 točke, do tretjega mesta pa je prišel Norvežan Johann Andre Forfang (405), ki pa je za drugim Avstrijcem zaostal kar 33,4 točke. Od Slovencev sta do točk prišla še Anže Lanišek z 12. in Timi Zajc z 28. mestom. Lanišek (374,6) je v drugi seriji napadel z 19. mesta in pridobil sedem mest. Timi Zajc (329,9), ki se ta konec tedna ni ravno dobro znašel, je tudi v drugi seriji zadržal položaj po prvi seriji.

Brez finala je ostal Žak Mogel, medtem ko je v kvalifikacijah obstal Rok Oblak.

Smučarski poleti, Kulm, končni vrstni red:

1. Domen Prevc (Slo) 463,2 točke (238/245,5 m)

2. Stephan Embacher (Avt) 438,4 (240,5/225)

3. Johann Andre Forfang (Nor) 405 (225,5/224)

4. Tomofumi Naito (Jap) 404,7 (223,5/242,5)

5. Andreas Wellinger (Nem) 394,1 (223/219,5)

6. Naoki Nakamura (Jap) 394 (215/230,5)

...

12. Anže Lanišek (Slo) 374,6 (210,5/221)

28. Timi Zajc (Slo) 329,9 (198/202,5)

...

- brez finala: 38. Žak Mogel (Slo)

- izpadel v kvalifikacijah: Rok Oblak (Slo)

smučarski skoki poleti kulm domen prevc svetovni pokal

Vodan odlična četrta, Prevc s ponesrečenim skokom 10.

Moški superveleslalom odpadel zaradi megle

KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JAZsemTI
01. 03. 2026 16.40
Po propadu Adrie imamo PrevcAirways😏
Odgovori
+2
2 0
rok1211
01. 03. 2026 16.01
noro!!!
Odgovori
+11
11 0
najseve
01. 03. 2026 15.52
Izjemnost v fizični in mentalni pripravljenosti. Bravo, Domen, Nika in družina Prevc!
Odgovori
+16
16 0
mungus
01. 03. 2026 15.46
Bravo....tako se skače!!!
Odgovori
+12
13 1
nimamkaj
01. 03. 2026 15.43
Bravo...ampak kaj in kako bo ker bo Hrgota trener Nemcev od naslednje sezone naprej🤷‍♀️škoda🤷‍♀️
Odgovori
+2
4 2
JackRussell
01. 03. 2026 15.37
Avstrija nam bo napovedala vojno, to je že kičasto. Bravo, hitro še kakega Prevca narediti.
Odgovori
+9
10 1
YouRangMyLord
01. 03. 2026 15.31
Nenadkriljiv. ... nepremegljiv.. Dominajzer dečko: bravo !
Odgovori
+14
15 1
a res1
01. 03. 2026 15.31
Sedaj pa še Nika in vikend bo popoln, glede skakanja. Ta novica spada na naslovnico ne pa tisto igranje...
Odgovori
+13
15 2
huperz
01. 03. 2026 15.30
CAR! 😎👍 , Družina Prevc 🇸🇮 nočna mora vseh skakalcev in skakalk, zadnja leta 😁
Odgovori
+13
13 0
emt8000
01. 03. 2026 15.26
Leti,leti Domen!!! Bravo Domen!!!
Odgovori
+13
13 0
NkMaribor
01. 03. 2026 15.24
BRAVO Domen!Odličen zadnji rekorden skok!
Odgovori
+14
14 0
mahar123
01. 03. 2026 15.24
Bravo Domen!
Odgovori
+12
12 0
štajerc65
01. 03. 2026 15.23
Kaj je zdaj razvrstitev za mali globus v poletih?
Odgovori
+4
5 1
Sportsman74
01. 03. 2026 15.20
Kdor ne skače ni PREVC,hej hej hej👏💪🇸🇮
Odgovori
+14
14 0
štajerc65
01. 03. 2026 15.25
On leti tja kjes se drugi že ustavljajo na vejicah💪
Odgovori
+7
7 0
štajerc65
01. 03. 2026 15.16
Saj Embacher je dober ampak Domen je še enkrat dokazal da je najboljši. Bravo tudi za rekord letalnice.
Odgovori
+14
14 0
motorist_mb
01. 03. 2026 15.16
Z lahkoto je zmago 💪👏😂
Odgovori
+14
14 0
štajerc65
01. 03. 2026 15.18
Zmagal bi z 218 metri ampak se je odločil da gre se enkrat v poden kot on zna.
Odgovori
+12
12 0
korcula1
01. 03. 2026 14.43
Sodniki preprečili, da ni 20 točk prednosti
Odgovori
-5
1 6
štajerc65
01. 03. 2026 14.22
Po prvi seriji Domen spet v vodstvu. Pa ti Avstrijci bodo začeli sanjati tega Slovenca.
Odgovori
+11
12 1
Geniusslo
01. 03. 2026 14.23
Ja. Samo tale Embacher je bodoči šampion skoraj 100%
Odgovori
+3
8 5
slater
01. 03. 2026 15.24
Da nebo kot zajc
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
