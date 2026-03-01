Neverjetni Prevc z rekordom skakalnice do zmage

Domen Prevc je že po prvi seriji prepričljivo vodil, potem ko je z dveh naletnih mest nižje v primerjavi s Stephanom Embacherjem skočil 238 m in pred domačinom vodil za 12,8 točke.
V finalu je 26-letnik potrdil 13. zmago v sezoni in dokazal, da mu to zimo ni para. Z rekordom letalnice 245,5 m je z nižjega naleta, s katerega sta skakala z Avstrijcem, poletel 20,5 m več od Embacherja. Prejšnji rekord je imel Domnov brat Peter Prevc iz leta 2016 (244 m).
Embacher je na koncu zaostal 24,8 točke, do tretjega mesta pa je prišel Norvežan Johann Andre Forfang (405), ki pa je za drugim Avstrijcem zaostal kar 33,4 točke. Od Slovencev sta do točk prišla še Anže Lanišek z 12. in Timi Zajc z 28. mestom. Lanišek (374,6) je v drugi seriji napadel z 19. mesta in pridobil sedem mest. Timi Zajc (329,9), ki se ta konec tedna ni ravno dobro znašel, je tudi v drugi seriji zadržal položaj po prvi seriji.
Brez finala je ostal Žak Mogel, medtem ko je v kvalifikacijah obstal Rok Oblak.
Smučarski poleti, Kulm, končni vrstni red:
1. Domen Prevc (Slo) 463,2 točke (238/245,5 m)
2. Stephan Embacher (Avt) 438,4 (240,5/225)
3. Johann Andre Forfang (Nor) 405 (225,5/224)
4. Tomofumi Naito (Jap) 404,7 (223,5/242,5)
5. Andreas Wellinger (Nem) 394,1 (223/219,5)
6. Naoki Nakamura (Jap) 394 (215/230,5)
...
12. Anže Lanišek (Slo) 374,6 (210,5/221)
28. Timi Zajc (Slo) 329,9 (198/202,5)
...
- brez finala: 38. Žak Mogel (Slo)
- izpadel v kvalifikacijah: Rok Oblak (Slo)
