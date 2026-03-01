Neverjetni Prevc z rekordom skakalnice do zmage

Domen Prevc je že po prvi seriji prepričljivo vodil, potem ko je z dveh naletnih mest nižje v primerjavi s Stephanom Embacherjem skočil 238 m in pred domačinom vodil za 12,8 točke.

V finalu je 26-letnik potrdil 13. zmago v sezoni in dokazal, da mu to zimo ni para. Z rekordom letalnice 245,5 m je z nižjega naleta, s katerega sta skakala z Avstrijcem, poletel 20,5 m več od Embacherja. Prejšnji rekord je imel Domnov brat Peter Prevc iz leta 2016 (244 m).