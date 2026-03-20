Neverjetnih 245 metrov dolg polet Domna Prevca na treningu

Domen Prevc je že potrdil osvojitev velikega kristalnega globusa, prav tako pa je na letošnjih zimskih olimpijskih igrah prišel do dveh zlatih odličij. Kljub temu pa se Prevc ne ustavlja in še naprej dokazuje, da je letos brez konkurence med ostalimi skakalci. Bori se še za mali kristalni globus, ki ga je osvojil že lani. V Vikersundu ga čakata še dve letalni preizkušnji. Na prvem treningu na Norveškem je izjemni Slovenec poletel kar 245 metrov, kar je bil daleč najboljši nastop serije. Najboljši je bil tudi v drugi seriji, kjer je z devetega zaletišča poletel do 234,5 metra. Slovenske skakalce čakajo še kvalifikacije za sobotno preizkušnjo na Norveškem.