Barzal s hat-trickom razorožil Washington

Vratar Washingtona Ilja Samsonov je moral že takoj na začetku za kratek čas zapustiti ledeno ploskev, potem ko se je zaletel v soigralca T.J. Oshieja. A se je nato vrnil. V skupini MassMutual East je na prvih treh mestih precejšnja gneča. Kar tri ekipe imajo po 50 točk. Washington, NY Islanders in Pittsburgh Penguins, ki je na derbiju vzhodne obale s 4:1 v gosteh odpihnil Boston Bruins. Kosmatinci iz Bostona so na razpredelnici skupine West na četrtem mestu z 41 točkami. Tokrat je Bostonu paral živce zanesljivi vratar pingvinov Casey DeSmith, ki je ubranil 30 strelov hokejistov Bostona. Pittsburgh je prišel do svoje pete zmage po vrsti.

Na vrhu skupine Central sta kar dve ekipi s Floride. Tampa Bay Lightning je s 3:2 premagala Columbus Blue Jackets, Florida Panthers pa je bila s 3:2 po podaljšku boljša od Detroit Red Wings. Obe ekipi imata po 52 točk. Daleč najslabša ekipa lige NHL, Buffalo Sabres, je iztržila točko, a za zmago ni bila kos New York Rangers, ki je po podaljšku s 3:2 slavil v gosteh. Kanadski derbi Ottawa Senators - Montreal Canadiens je pripadel slednjim. Montreal je slavil s 4:1.

Hokejisti Carolina Hurricanes so s 4:3 slavili v gosteh pri Chicago Blackhawks. Hokejisti iz Severne Karoline v skupini Central zasedajo tretje mesto in imajo le točko manj od Tampe in Floride. Hokejisti Nashville Predators so na domačem ledu morali priznati premoč Dallas Stars s 4:1. O zmagovalcu derbija skupine West, v kateri je tudi Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, med ekipama Vegas Golden Knights in Minnesota Wild so odločali kazenski streli. Po koncu so bili s 3:2 uspešnejši člani Minnesote.

Na vrhu skupine West sta Kolorado in Las Vegas s 50 točkami, Minnesota je tretja s 46 točkami. Los Angeles si šesto mesto s 34 točkami deli s San Jose Sharks.

Izidi:

Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 1:4

Buffalo Sabres - New York Rangers 2:3 (podaljšek)

New York Islanders - Washington Capitals 8:4

Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets 3:2

Florida Panthers - Detroit Red Wings 3:2 (podaljšek)

Ottawa Senators - Montreal Canadiens 1:4

Chicago Blackhawks -Carolina Hurricanes 3:4

Nashville Predators - Dallas Stars 1:4

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 2:3 (kazenski streli)