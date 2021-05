V Pittsburghu dva podaljška, Winnipeg izločil Edmonton

Hokejisti Winnipega so se na odločilni četrti tekmi morali res potruditi. Zmagovalca tekme in te uvodne kanadske serije je odločil šele tretji podaljšek. Po rednem delu tekme ter po prvem in drugem podaljšku je bil namreč izid tekme 3:3. Zlati gol je prispevalKyle Connor, ki je zadel v sedmi minuti tretjega podaljška za zmago s 4:3 na tekmi, po kateri so se od bojev za Stanleyjev pokal morali posloviti hokejisti Edmontona, ki so redni del sezone v povsem kanadski severni skupini na lestvici končali pred Winnipegom in so veljali za favorite na papirju. Edmontonu v končnici ni pomagalo niti dejstvo, da je bil njihov član Connor McDavidnajboljši strelec rednega dela sezone 2020/21 lige NHL. Za Winnipeg je v rednem delu tekme dvakrat zadelMark Scheifele, ki je s svojim drugim golom poskrbel za izenačenje 3:3 in prvi podaljšek, Connor Hellebuyck pa je ubranil 37 strelov na gol. Med strelce se je vpisal tudi Mason Appleton. Za Edmonton so zadeli McDavid,Ryan Nugent-Hopkins in Alex Chiasson, vratar Mike Smith pa je zbral 39 obramb. Winnipeg bo v drugem krogu končnice igral z zmagovalcem serije med Montreal Canadiens in Toronto Maple Leafs, ki vodi z 2:1 v zmagah. Danes so prav z 2:1 ugnali, odločilni zadetek pa je v 37. minuti dosegel Morgan Rielly. V vzhodni skupini so hokejisti New York Islanders povedli s 3:2 v zmagah. Na peti tekmi prvega kroga končnice so Pittsburgh Penguins ugnali šele v drugem podaljšku s 3:2. Veliko napako si je privoščil vratar Pittsburgha Tristan Jarry, ki je plošček podal Joshu Baileyju za zmagoviti zadetek.

V centralni skupina je Florida Panthers zmanjšala zaostanek za Tampo Bay Lightning. Florida je na peti tekmi s 4:1 ugnala hokejiste Tampa Bay, ki vodijo s 3:2 v zmagah.

V zahodni skupina Vegas Golden Knights ni izkoristil prvega zaključnega ploščka za napredovanje v drugi krog. Hokejisti Minnesota Wild so dobili peto tekmo končnice s 4:2. Las Vegas v seriji na štiri zmage vodi z izidom 3:2 v medsebojnih obračunih.



Izidi, končnica, 1. krog:

- skupina East:

Pittsburgh Penguins - New York Islanders 2:3 (2 podaljška)

- NY Islanders vodijo s 3:2 v zmagah

- skupina North:

Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 1:2

- Toronto vodi z 2:1 v zmagah

Winnipeg Jets - Edmonton Oilers 4:3 (3 podaljški)

- Winnipeg je dobil serijo s 4:0 v zmagah

- skupina Central:

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 4:1

- Tampa Bay vodi s 3:2 v zmagah

- skupina West:

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 2:4

- Las Vegas vodi s 3:2 v zmagah